شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus، كما يلى:

هاتف iPhone SE 2022

السعر: يترأوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.

هاتف iPhone 7 Plus :

الشاشة: شاشة 5.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion

الذاكرة الداخلية: 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية:بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.