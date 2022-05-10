شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل أيام من انطلاقه.. أبرز ما ستكشف عنه جوجل في مؤتمرها Google I/O 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد مؤتمر Google I / O 2022 السنوي للمطورين، والمقرر عقده في 11 و 12 مايو، وبشكل تقليدي، تكشف جوجل عن معلومات حول برامجه وما يخبئه للمطورين، ومع ذلك، كانت هناك مناسبات عندما أعلنت جوجل أيضًا عن منتجات أجهزة جديدة للمستهلكين، والتي قد تتضمن حتى هاتفًا جديدًا، أو ربما ساعة أو أكثر من ذلك بكثير.

كيفية حضور مؤتمر Google I / O 2022

يُقام مؤتمر Google I / O 2022 عبر الإنترنت هذا العام وهو مجاني للحضور للجميع، ولكن أولاً، تحتاج إلى تسجيل نفسك في الموقع الخاص بالحدث، وقد تم تحديد موعد الكلمة الرئيسية في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 11 مايو، ويمكن للمهتمين مشاهدة البث المباشر على YouTube.

- Android 13: التحديث الكبير التالي لهواتف أندرويد

في كل عام ، تعلن جوجل عن إصدار جديد من أندرويد، وهذا العام ستعلن عن Android 13 ، والذي من المتوقع أن يكون ترقية غير كبيرة على Android 12، ومع ذلك، فقد يجلب بعض التحسينات على السابق.

وبالنسبة إلى الميزات، من المتوقع أن تحصل على إشعارات ملونة ومحسّنة أكثر، ومنتقي صور خاص، وماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة محسّن، من بين ميزات أخرى ثانوية ولكنها مهمة.

Pixel 6a: هاتف بيكسل الجديد

خلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت جوجل عن إصدار ميسور التكلفة من هواتفها الذكية من سلسلة Pixel، وقد حان الوقت هذا العام للحصول على هاتف Pixel 6 ميسور التكلفة، والذي يُطلق عليه اسم Pixel 6a.

ولكن إليك الأمر، لا تعلن جوجل عادةً عن الهواتف الذكية في I / O، ومع ذلك، وفقًا لـ Youtuber والمرشد Jon Prosser ، قد تعلن جوجل أخيرًا عن هاتف ذكي جديد، Pixel 6a ، في I / O لهذا العام، لكن، مرة أخرى، ليس من المتوقع أن يصل إلى الرفوف حتى يوليو.

ساعة بكسل

ظهرت Pixel Watch في الأخبار منذ بعض الوقت، حتى أنها كانت تحتوي على هاتف iPhone 4 - تم تسريبه في وهج عام كامل في أحد المطاعم - قبل بضعة أسابيع.

ومع مثل هذه التسريبات البارزة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تخبئه جوجل من خلال أول ساعة ذكية داخلية لها.

ويشاع أنه يأتي بحجمين مختلفين وأربعة ألوان، ومن المتوقع أن نتعلم المزيد عنه في Google I / O في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

-سماعات Pixel Buds Pro

أحدث إضافة إلى مجموعة توقعاتنا هي Pixel Buds Pro، لقد شقت طريقها إلى الأخبار الأسبوع الماضي، وعلى ما يبدو، من المتوقع أن تأتي "قريبًا"، لكننا لا نعرف متى سيأتي قريبًا.

ونعلم أيضًا أنه قد يأتي بأربعة خيارات ألوان، وهي Real Red وCarbon وLimoncello و Fog، قد نرى Pixel Buds Pro في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكننا نقترح أخذ هذا مع قليل من الملح.

- جهاز Nest Hub الجديد بشاشة قابلة للفصل

قبل بضعة أسابيع، اقترح تقرير أن Google تعمل على شاشة ذكية جديدة بعامل شكل لوحي قابل للفصل، ومن المقرر إطلاقه هذا العام، وكما قد تعتقد، يمكن فصل الشاشة القابلة للفصل عن قفص الاتهام، لتخدم الغرض منها كجهاز لوحي ويمكن تثبيتها مرة أخرى على السماعة الأساسية لاستخدامها كمحور Nest Hub التقليدى، لا توجد معلومات حول تاريخ الإطلاق المحدد، ولكن يمكن إصداره في I / O 2022.