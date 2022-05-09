شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق 3 مميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة منه لكسب أكبر عدد من المستخدمين، أطلق تطبيق التراسل الفورى "واتساب" 3 مميزات جديدة، وفقا للبيان الإماراتية .

فقد أوفى التطبيق الأخضر بوعده الذى قطعه الشهر الماضى وأعلنت عنه شركة ميتا، بأن هذه الميزات ستظهر قريباً.

وتتضمن التحديثات الثلاثة خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 جيجابايت، ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.

وأتت هذه التطورات فى وقت تحتدم فيه المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على أكبر عدد من المستخدمين فيما بينهم.

كما ستتيح ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل فى واتساب لمستخدمى التطبيق التفاعل بطريقة أسرع من العادية، خصوصا وأنها خدمة موجودة على تطبيقات أخرى مثل "ماسنجر" و"سلاك" و"تليجرام".

يشار إلى أن تطبيق "تليجرام" يعد المنافس الأقرب لـ"واتساب"، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط.

يذكر أن واتساب كان أضاف الشهر الماضى ميزة جديدة سمحت لمستخدميه بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من 8 أشخاص إلى 32 مشتركاً.