شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع "Companion mode" المنتظر فى واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب مؤخرًا في طرح ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الجهاز الأساسي، ويمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.

ومع ذلك، لا تسمح لك هذه الميزة باستخدام حساب واتس آب الخاص بك على أي هاتف ذكي آخر، والآن، يقال إن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook يخطط لتوسيع وظائف ميزة الأجهزة المتعددة مع Companion mode الجديد.

فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، كان واتس آب يختبر الوضع الجديد للهواتف الذكية Apple iOS و Android لبعض الوقت، إليك ما هو وكيف يعمل:

ما هو Companion mode واتس آب؟

يسمح Companion mode للمستخدمين بربط هاتفهم الذكي الأساسي بحساب واتس آب على هاتف ذكي آخر، ومع ذلك ، سيؤدي التبديل إلى Companion mode إلى تسجيل خروجك من حساب واتس آب على جهازك الأساسي.

ويعد إقران حساب واتس آب الخاص بك بهاتف ذكي آخر سيؤدي أيضًا إلى مسح جميع بيانات واتس آب المخزنة محليًا ، بما في ذلك رسائلك ووسائطك، وتجدر الإشارة إلى أن العملية لن يكون لها أي تأثير على بيانات واتس آب المخزنة على Google Drive أو iCloud.

ونظرًا لأن الميزة قيد التطوير حاليًا ، لا تتوفر تفاصيل كثيرة حول كيفية اختلاف الميزة عن تسجيل التطبيق في هاتف ذكي آخر، وقد تساعد الميزة أيضًا المستخدمين على الانتقال من Android إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS.