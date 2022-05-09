كيف تضع React على رسائل واتساب مثل فيسبوك ماسنجر

واتساب اطلقت امكانية وضع React على الرسائل سواء في الجروبات او في الرسائل الخاصة، تحديث لم ننتظره بشكل كبير لكن كان يجب على واتساب اضافة هذه الميزة بسبب وجودها على تطبيقات أخرى مثل facebook messenger وتطبيق Telegram، أعني انت لا تنافس باقي الشركات بالحظ، يجب ان يكون لديك مزايا تنافس بها باقي المنافسين، التحديث وصل للعديد من المستخدمين ان لم يصلك بعد فهذا أمر طبيعي فالتحديث يصل الى الحسابات لا التطبيق فانتظر قليلًا وسيصل لك بالتأكيد، لكن كيف تستعمل هذه الميزة؟ تابع معنا

وضع React على رسائل واتساب

الموضوع بسيط جدًا، ليس ببساطة تيليجرام الذي تضغط على الرسالة فيُظهر لك الرموز التعبيرية لكن انت تضغط على الرسائل لفترة مطولة حتى يتم تحديد الرسالة فيظهر لك الـReacts الممكنة وتختار أي React منهم للتعبير عن الرسالة التي تقرأها فقط هذا كل الأمر، ستحتاج ان تكون فقط على آخر نسخة من تطبيق واتساب، او حتى WhatsApp Business ولا شيء آخر وسيظهر للطرف الثاني من المحادثة انك قمت بعمل React على الرسالة في اشعار بسيط، لا شيء آخر.

شكل الـ Reacts

شكل الإشعار

واتساب ومعضلة المزايا المتأخرة

لازال واتساب متأخرًا في إطلاق مزاياه مقارنة بتطبيق آخر مثل Telegram، تحدثنا عن تيليجرام كثيرًا وكيف نراه هو أفضل تطبيق محادثات يمكنك ان تستعمله على الهواتف، كل المزايا التي تطلبها تجدها على تيليجرام مبكرًا مقارنة بالـ WhatsApp لكن على كل حال ان تأتي متأخرًا خير من الا تأتي ابدًا فجيد ان واتساب اهتم بقدوم هذه الميزة رغم تأخرها.

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