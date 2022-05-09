علماء يتوصلون لمنطقة “اكتشاف الأخطاء” في الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - كثيرة هي المواقف التي يعيشها الإنسان في حياته اليومي، التي يعرف خلالها بشكل متأخر أنه ارتكب خطأ ما، ومن ثم يحاول تصحيحه.

وتعرف هذه الظاهرة باسم “مراقبة الأداء”، حيث وجد العلماء أن دماغ الإنسان ينتج “إشارة داخلية” تخبره بأنه ارتكب خطأ، وهذه الإشارة تمنح البشر الفرصة لتصحيح أخطائهم وتعلم مهام جديدة.

وتوصلت دراسة حديثة، نشرت في مجلة “ساينس”، إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن اكتشاف الأخطاء والتعلم منها.

وقالت الدراسة، التي قادها علماء أعصاب، إن الخلايا العصبية الموجودة في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ (قشرة فص الجبهة)، هي المسؤولة عن تلك “الإشارات الداخلية”.

وذكر المؤلف الرئيس للدراسة، يولي روتيسوزر، وهو أستاذ جراحة الأعصاب وعلم الأعصاب والعلوم الطبية الحيوية في مركز “سيدارز سيناي” الطبي بالولايات المتحدة: “جزء من سحر الدماغ البشري هو أنه مرن للغاية”.

وأضاف: “أنجزنا دراستنا لفك شفرة كيف يمكن للدماغ أن يقوم بأمرين في نفس الوقت”، أي الانتباه للخطأ والتعلم منه.

وتابع: “سجلنا نشاط أكثر من 1000 خلية عصبية في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ أثناء قيام الإنسان بمهام إدراكية معقدة”.

وأوضح روتيسوزر أن الخلايا العصبية ترسل هذه الإشارات الداخلية لتحسين التعامل ومساعدة الدماغ على ضبط تركيزه في المستقبل.

وتأتي هذه الدراسة، بعد حاول شهرين من توصل دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة أريزونا، الولايات المتحدة، للمنطقة المسؤولة عن الشعور بالشبع في الدماغ. وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد على تطوير أدوية تعالج اضطرابات الأكل أو التحكم في الوزن.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة الدكتور هايجيانج كاي: “بعدما تمكنا من التوصل بدقة أكبر إلى منطقة الدماغ المسؤولة عن الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، فإنه يمكننا الآن العمل من أجل التوصل لعلاجات لها آثار جانبية أقل لمرضى السمنة واضطرابات الأكل”.

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة “Molecular Metabolism”، إلى هرمون “كوليسيستوكينين” الذي تفرزه القناة الهضمية لإخبار الدماغ بالشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

وأضاف كاي، وهو أستاذ مشارك في جامعة أريزونا، أنه وزملاؤه، وجدوا أن الخلايا العصبية الموجودة في المنطقة التي توصلوا إليها في الدماغ تلعب دورا مهما للغاية في تنظيم الشعور بالشبع، مشككا في أن تكون هناك منطقة واحدة من الدماغ تتحكم في الأمر. وقال: “من المرجح أن تعمل مناطق دماغية متعددة معا من أجل شعورنا بالشبع”.