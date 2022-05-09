زلزال في سوق الكريبتو.. العملات المشفرة تواصل التراجع لليوم الثاني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولكن بوتير أقل حدة من تعاملات أمس لبعض العملات.

وترواحت الخسائر في معظم العملات الرقمية ما بين 3 إلى 5% أي بنسب أقل بكثير مما كانت عليه الأمس.

وتعاني العملات الرقمية المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من بيتكوين وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات بهبوط بيتكوين إلى نحو 28 ألف دولار.

العملات الرقمية

يتمسك أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل بمحافظهم من العملات الرقمية المشفرة وتحديدا عملات بيتكوين، وسط توقعات بقفزة هائلة في سعر العملة الرقمية الأكثر قيمة بالأسواق في ظل استمرار توحش معدلات التضخم الأمريكية التي بلغت 8.5% في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم إلى 1.51 تريليون دولار.

سعر بيتكوين اليوم

وهوى سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 3.12% لينزل إلى مستوى 33.375 ألف دولار.

وتوقع التاجر المخضرم بيتر براندت أن تنخفض قيمة عملة بيتكوين إلى مستوى يتراوح بين 32 ألف دولار وصولا إلى 28 ألف دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.36% مسجلًا 2,426.68 دولار.

وخسر سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.23% إلى 344 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 1.6% إلى 0.56144 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 5.59% لتسجل 0.6976 دولار.

كما نزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 5.99% ليصل إلى 12.71 دولار.

وهوى سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.15% ليصل إلى مستويات 0.12088 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.