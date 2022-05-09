“لامبورغيني” تُقدم سيارة بأفضل المزايا في العالم! (صور)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تقدّم “أوتوموبيلي لامبورغيني Automobili Lamborghini” سيارتها الجديدة “هوراكان تكنيكا Huracán Tecnica” التي تشكّل الجيل المقبل من سيارة الدفع بالعجلات الخلفية وذات محرّك V10 والتي جرى تطويرها للسائقين الراغبين الاستمتاع بالقيادة الشيّقة وإتمام أسلوب حياتهم المتميّز، أكان على الطرقات العادية أم حلبات السباق. ويجسّد اسم “تكنيكا”تطوّر القوّة التقنية لسيارة “هوراكان”، بينما يميّزها عن غيرها بشكل فوري.

سيارة رياضية فائقة



بقدر ما هي مبتكَرة من الخارج، كذلك هو الأمر فيما يتعلّق بنظام توليد الحركة، وبالتالي، فإنها تتألّق عبر شكل جديد يعزّز المزايا الإيروديناميكية للارتقاء بالأداء والثبات لمستويات أعلى، وتحسين سهولة الاستخدام بالأخص على الحلبات.

وتستمد السيارة الجديدة محرّكها من طراز “هوراكان “Huracán STO” مع طاقة 30 حصاناً أكثر من سيارة “هوراكان “Huracán EVO” ذات الدفع بالعجلات الخلفية “RWD”، وبذلك يولّد المحرّك عزماً مقداره 565 نيوتن-متر عند حد أقصى لدوران المحرّك يبلغ 6,500 دورة بالدقيقة، مع تحسين التسارع بين صفر و100 كلم/س ليصل إلى 3.2 ثانية. من جهتها، تسمح مجموعة من المزايا الأخرى للسائق بتجربة سيارة “هوراكان”الأفضل لكل مناسَبة، ومنها نظام LDVI خفيف الوزن الذي أعيدت معايرته، ووضعيات القيادة المعدَّلة بشكل مميّز مع ضبط محدَّد للتعليق، والتوجيه المباشر بالعجلات الخلفية، والتحسينات المبتكَرة لنظام تبريد المكابح. بناءً عليه، فإن “هوراكان تكنيكا”ترتكز على كل مهاراتها لتوفير الأفضل من عالمَين – إنها سيارة رياضية فائقة مفعَمة بالعواطف للطرقات العادية وحلبات السباقات.

أداء كبح أفضل



يترافق الأداء الاستثنائي مع ميّزة الإدارة الجديدة لتبريد المكابح والمستوحاة من تجربة “لامبورغيني”المرتكِزة على الحلبات، بحيث توفر أداء كبح أفضل بشكل مستمر على الطرق العادية والحلبات. وتتبنّى مكابح “تكنيكا”المصنوعة من كربون السيراميك عاكسات تبريد وقنوات للملاقط ذات تصميم خاص، مما يوجّه الدفق الهوائي إلى الأقراص لتعزيز التخلّص من الحرارة الزائدة للحد الأقصى، وتخفيض حرارة سائل المكابح وتمدُّد دوّاسة المكابح: كما إن التخفيض بحرارة الأقراص يدعم أيضاً تقليل استهلاك لبادات المكابح.

المزايا الإيروديناميكية

تتميّز “هوراكان تكنيكا”بتصميم رياضي متطوّر ومحدَّث بشكل كبير، مما يعزّز شخصيتها المزدوجة كسيارة رياضية فائقة أيقونية تتلاءم مع نمط الحياة، وسيارة متمحورة حول الحلبات من كل زاوية. وتدعم الكفاءة الإيروديناميكية والهندسة خفيفة الوزن كل عنصر فيها، بينما تحتفظ بأناقتها الخاصّة، وبالتالي فإن “تكنيكا”تتميّز بوضوح عن شقيقاتها ضمن عائلة “هوراكان”.

ومن شأن التصميم المعدَّل أن يمنح “تكنيكا”وقفة هجومية أقوى: فهي تتمتّع بمقدِّمة قوية مائلة للداخل مع أكتاف عريضة تتوافق مع الوزن الخفيف وغطاء المحرّك المصنوع بالكامل من ألياف الكربون. وهناك أيضاً مصدّ جديد متألّق بتصميم Ypsilon الأسود بنمط Terzo Millennio، ويتضمّن ستارة هوائية للمرّة الأولى في سيارة “هوراكان”. كما هنالك فاصلة هوائية جديدة مع فتحات واسعة بموضع سفلي أكثر، وهي توجِّه الهواء عبر العجلات وتساهم في تحسين القوّة السفلية الضاغطة وفي عملية التبريد. أما اللون الأسود في قاعدة الزجاج الأمامي فتعزّز الانطباع حول الوزن الخفيف.

خيارات التخصيص



تنطبق ميّزة المرونة لسيارة “هوراكان تكنيكا”على الداخل أيضاً، بالإضافة إلى خيارات التخصيص المتوافرة والواسعة جداً: وبالتالي فإن “هوراكان تكنيكا”تقدّم ما يريده السائق، في المظهر الذي تتمتّع به، في كيفية ضبطها الديناميكي، وفي التغذية الارتجاعية للسائق، كما في وسائل اتصالها أيضاً، لكن بشكل أهم في قدراتها العالية على الطرقات والحلبات.

وعلاوة على خيارات التخصيص الحصرية لسيارة “تكنيكا”، يقدّم قسم Ad Personam الفرصة للعملاء كي يقوموا بتخصيص سياراتهم “هوراكان تكنيكا”أكثر عبر باقة غير محدودة افتراضياً من الألوان وخيارات التجهيزات.