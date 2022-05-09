شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد "التصميم الكبير" للمجرة الحلزونية M99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوامة الحلزونية للمجرة الأنيقة M99 معروضة في صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي. باعتبارها مجرة ​​حلزونية نموذجية، مثل مجرة درب التبانة، تمتلك M99 القرص الدوار الكلاسيكي للنجوم والغاز والغبار، والذي يتركز ويضيء في المركز ويمتد إلى الفضاء.

لكن مجرته الخاصة ليست مجرد مجرة ​​حلزونية - إنها مجرة ​​حلزونية ذات "تصميم كبير"، وهو تصنيف يُعطى للمجرات الحلزونية الأكثر تنظيمًا والأكثر تنظيمًا والتي تكون أذرعها بارزة ومحددة جيدًا بشكل خاص.

تقع المجرة M99 في كوكبة Coma Berenices وتبعد حوالي 42 مليون سنة ضوئية عن الأرض، بالإضافة إلى كونها مذهلة بصريًا، تعد هذه المجرة هدفًا مثيرًا للبحث وقد تم تصويرها بواسطة أداة Hubble's Wide Field Camera 3 مرتين ، من أجل مشروعين بحثيين مختلفين.

المشروع الأول الذي تمت ملاحظة M99 له هو الذي نظر في الفرق بين نوعين من الانفجارات التي يمكن أن تحدث في نهاية حياة النجم: المستعرات والمستعرات الأعظمية. المستعرات الأعظمية هي الأحداث الأكثر شهرة، حيث ينفد وقود النجوم الضخمة وينفجر في أحداث ضخمة ومشرقة يمكن أن ترسل موجات صدمية وتترك وراءها بقايا مميزة، المستعرات الأقل شهرة هي أحداث باهتة تحدث عندما تمتص الأقزام البيضاء في نظام ثنائي مع نجم أكبر طبقات من المادة من الغلاف الخارجي لهذا النجم حسبما نقل موقع Digitartlends.

ومع ذلك قد تكون هناك أحداث موجودة بين سطوع هذين النوعين من الأحداث، كتب علماء هابل: "تتنبأ النظريات الفلكية الحالية بإمكانية حدوث أحداث عابرة مفاجئة تتألق مع سطوع بين مستعرات والمستعرات الأعظمية"، "على الرغم من أن الأمر يكتنفه الغموض والجدل، فقد لاحظ علماء الفلك مثل هذا الحدث في M99 واتجهوا إلى هابل لرؤيته القوية لإلقاء نظرة فاحصة وتحديد مصدر التلاشي بدقة."

كان المشروع الآخر الذي لوحظ M99 من أجله هو النظر في كيفية تشكل النجوم الفتية من سحب الغبار البارد، في مشروع يسمى الفيزياء بدقة عالية الزاوية في GalaxieS القريبة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.