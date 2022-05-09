شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحظر شخصا ما على WhatsApp ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون WhatsApp أداة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل، حيث يمكن أيضًا أن يكون هناك الكثير لمواكبة ذلك، مع ظهور محادثات جماعية وفيرة بالإضافة إلى محادثات فردية.

ولحسن الحظ، يتمتع WhatsApp بميزة "حظر" مباشرة - مما يعني أنه لم يعد بإمكان الشخص المذكور إجراء اتصال غير مرغوب فيه عبر الرسائل أو المكالمات، ولن يتمكنوا من رؤية أي تحديثات الحالة أيضًا.

كيفية حظر شخص ما على WhatsApp

إذا كان لديك تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك ، فابدأ بفتح علامة التبويب "الدردشات".

اضغط على الدردشة مع الشخص الذي تريد حظره، وانقر على اسمه / رقمه في الجزء العلوي من الشاشة.

لاحظ أنه إذا كنت تحظر شخصًا ليس في جهات اتصالك، فسيظهر أحيانًا رقمه فقط.

ستنتقل بعد ذلك إلى ملفهم الشخصي.

ما عليك سوى التمرير لأسفل حتى ترى "حظر [الاسم / الرقم]".

انقر، وها قد انتهيت من كل شيء.

بمجرد ظهورك على شاشة جهة الاتصال، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى حظرًا .

بمجرد الضغط على الحظر، سيظهر الخيار لتأكيد الإجراء الخاص بك.

لمستخدمي أندرويد

سيكون لمستخدمي Android ثلاث نقاط، مثل علامة القطع العمودية، في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة عند فتح التطبيق.

اضغط عليه، ثم اضغط على الإعدادات> الحساب> الخصوصية> جهات الاتصال المحظورة.

بمجرد دخولك إلى صفحة جهات الاتصال المحظورة، يمكنك النقر فوق الزر "+" لإضافة جهة الاتصال التي ترغب في حظرها.

كيفية إلغاء حظر شخص ما على WhatsApp

لإلغاء حظر شخص ما، كرر الخطوات المذكورة أعلاه ذات الصلة بجهاز iPhone أو Android الخاص بك.

بالنسبة إلى iPhone، في صفحة الملف الشخصي، يجب أن ترى "Unblock [Name / Number]".

انقر فوقه .

بالنسبة لنظام Android ، ستتمكن من إلغاء حظر الأشخاص عبر جهات الاتصال المحظورة.