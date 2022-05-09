شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس يتعافى بعد ثانى انقطاع له نهاية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إعاقة مستخدمى Xbox الذين كانوا يأملون فى الاستمتاع ببعض وقت اللعب القوي خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت ، بعد انقطاع استمر حوالى تسع ساعات.

وأصدرت Microsoft تغريدة في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقى أمس السبت، تقر فيها بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من شراء وتشغيل الألعاب أو الانضمام إلى جلسات Cloud Gaming.

كما سجلت خدمة Downdetector الخدمة ارتفاعًا مفاجئًا فى تقارير الأخطاء في ذلك الوقت تقريبًا.

وكان من الممكن أن يتحول اللاعبون إلى أقراص فعلية (إذا كانوا يمتلكون وحدة تحكم بها فتحة قرص) أو من الناحية النظرية ، كان بإمكانهم اللعب دون اتصال بالإنترنت.

ولكن وفقًا لتقارير The Verge حتى اللعب فى وضع عدم الاتصال لم يكن يعمل مع بعض المستخدمين.

ونشرت Microsoft تحديثًا في حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم الأحد ، قائلة إنه يجب ألا يواجه المستخدمون هذه المشكلات بعد الآن، على الرغم من أن Downdetector يلاحظ سلسلة من الشكاوى الجديدة التي استمرت حتى صباح يوم الأحد.

مما زاد من إحباط اللاعبين ، كان هذا في الواقع ثاني انقطاع لشبكة Xbox حتى الآن في نهاية هذا الأسبوع.

وعانى Xbox من انقطاع مماثل بدأ في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة وامتد حتى صباح يوم السبت، ومع تحذير Microsoft أيضًا من مشاكل في إطلاق الألعاب وشرائها وبدء جلسات Cloud Gaming.

,بالإضافة إلى ذلك، اعترفت شركة Microsoft بأن بعض المستخدمين كانوا يعانون أيضًا أثناء الانقطاع السابق للوصول إلى تطبيقات البث مثل Netflix و Disney +.

وزعمت Microsoft أنها حلت تمامًا انقطاع الخدمة يوم الجمعة فى الساعة 1 ظهرًا يوم السبت قبل حوالى ثلاث ساعات من بدء شكاوى المستخدمين فى الارتفاع مرة أخرى.