شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن عودة رواد الفضاء الأربعة من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رواد الفضاء الأربعة في مهمة Crew-3 بأمان إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، حيث سقطوا في مركبهم SpaceX Crew Dragon يوم الجمعة 6 مايو من فلوريدا، وانتهت مهمة الطاقم التى استمرت 177 يومًا إلى الفضاء، وفقا لتقرير digitartlend.

وكان من بين أعضاء الطاقم ثلاثة رواد فضاء من ناسا، كايلا بارون، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير، الذين تم نقلهم على متن سفن استرداد SpaceX ثم إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

ومكنت شراكة ناسا مع سبيس إكس مرة أخرى من تسليم طاقم بأمان إلى محطة الفضاء والعودة، مما يتيح العلم الرائد الذي سيساعد رواد الفضاء على السفر لمسافات أبعد في الكون أكثر من أي وقت مضى.

وهذه المهمة هى مجرد مثال آخر على أننا حقًا في العصر الذهبي لرحلات الفضاء التجارية "، وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان . "كايلا وراجا وتوم وماتياس، شكرًا لك على خدمتك ومرحبًا بك في بيتك!"

وتم فصل رواد الفضاء الأربعة من محطة الفضاء الدولية في الساعة 1:05 صباحًا يوم 5 مايو، وكان قد وصل الأربعة إلى المحطة الفضائية فى 11 نوفمبر 2021، على متن مركبة دراجون الفضائية تسمى إندورانس والتي ظلت ملتصقة بميناء محطة الفضاء الأمامية لوحدة هارموني.

وخلال المهمة التي استغرقت ستة أشهر تقريبًا، وفقًا لوكالة ناسا، سافر الطاقم 75.060.792 ميلًا وأكمل 2832 دورة حول الأرض.

وأكمل الطاقم ثلاث عمليات سير في الفضاء أثناء إقامتهم، وذلك في المقام الأول كجزء من العملية المستمرة لتحديث نظام الطاقة في المحطة الفضائية من خلال تركيب صفائف شمسية جديدة.

وأجروا أيضًا بحثًا علميًا، بما في ذلك العمل على تجارب على زراعة النباتات في الفضاء بدون تربة باستخدام طرق الزراعة المائية والطيران، حول كيفية تغير عيون رواد الفضاء أثناء المهمات الفضائية، وما إذا كان يمكن تصنيع الألياف البصرية في الجاذبية الصغرى.

والباقون فى المحطة الفضائية هم أعضاء البعثة 67 بما في ذلك ثلاثة رواد فضاء روس، بالإضافة إلى ثلاثة رواد فضاء من ناسا ورائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يشكلون الطاقم 4 الذى وصل مؤخرًا .