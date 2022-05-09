شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مميزات يتمنى المستخدمون وجودها فى واتس آب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطور تطبيق واتس آب باستمرار مع ميزات جديدة ويطلب الكثير منها منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين أنفسهم، فكما رأينا مع ردود الفعل الجديدة الأخيرة ، فإنه يعمل في النهاية على مميزات جديدة، لكن في نفس الوقت هناك العديد من المميزات التى يتمني المستخدمين وجودها وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى:

1. إزالة إشعار "تم حذف الرسالة" تم تصميم القدرة على حذف رسالة في غضون عشر دقائق من إرسالها لتكون مفيدة في حالات الأخطاء السخيفة ، مثل إرسال شيء محرج أو إلى الشخص الخطأ.

ومع ذلك ، يقول بعض الأشخاص إن ترك واتس آب رسالة تفيد بحذف شيء ما يخلق مشاكل جديدة في حد ذاته، حيث قال أحد المستخدمين على تويتر: "يجب أن يزيل واتس آب إشعار" تم حذف هذه الرسالة "، "إنها دراما غير ضرورية."

2. القدرة على إخفاء "كتابة ..."

عندما يقوم شخص ما بمراسلتك ، تظهر "كتابة ..." بجوار اسمه في الأعلى، وفي حين أنه يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أنه لا يحبها الجميع، وقال أحد المستخدمين: "يجب على واتس آب إزالة خيار" الكتابة عبر الإنترنت "الذي أكرهه"، وأضاف آخر أنه "لا يجدي نفعا لمن يعانون من القلق".

3. مجلدات دردشة واتس آب

مع وجود العديد من جهات الاتصال والمجموعات، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية بعض الشيء، وعلى هذا النحو ، دعا بعض الأشخاص إلى خيار مجلد لتنظيمها.

واقترح أحد المستخدمين "يجب أن يفكر واتس آب حقًا في إنشاء وظيفة مجلد حتى أتمكن من فرز مجموعات جامعتي ومحادثاتي الشخصية لأنها تصبح شديدة الفوضى".