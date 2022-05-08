شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تقاضى موظفا سابقا لديها بتهمة إفشاء أسرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت شركة "تسلا" دعوى قضائية على موظف سابق تتهمه فيها بإفشاء أسرارها حول ‏مشروعها "للحاسوب العملاق وفقا لتقرير RT .

وجاء في نص الدعوى، أن ألكسندر ياتسكوف، وهو مهندس حرارى سابق تم توظيفه للعمل على وجه التحديد فى مشروع "دوغو"، تخلى عن كمبيوتر محمول "زائف" لإخفاء أفعاله، بعد أن تمت مواجهته بأفعاله، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقالت "تسلا" إن ألكسندر ياتسكوف، الذى تم تعيينه فى يناير الماضي واستقال في مايو، للمساعدة في تصميم أنظمة تبريد الكمبيوتر العملاق، انتهك اتفاقية عدم إفشاء، من خلال احتفاظه بمعلومات سرية.

وأشارت الشركة فى شكوى تم رفعها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية، إلى أن ياتسكوف "كذب بشأن تاريخ عمله وخبرته في سيرته الذاتية، وأنه لم يتمكن مرارا وتكرارا من إكمال المهام التي تم تعيينه للقيام بها".

وتبيّن أيضا وفق "تسلا" أن المهندس الحرارى ياتسكوف، كان "ينشئ مستندات تسلا" تحتوى على معلومات حساسة عن مشروع "دوغو"، ويشاركها على عنوان بريده الإلكتروني الشخصي.

كما أشارت الشركة إلى أن ياتسكوف "اعترف" بأنه احتفظ بمعلومات عن مشروع "دوغو" في أجهزته الشخصية، لكنه حاول جعل الكمبيوتر المحمول يبدو أنه وصل فقط إلى معلومات تسلا "غير المؤذية".

وأكدت "تسلا" أن فريق "دوغو" قضى "آلاف الساعات من العمل لتطوير أسرار تجارية للشركة، وهذه ليست علنية ولا يتم مشاركتها خارج الشركة"، مشددة بدعواها أن أسرارها مهمة للغاية بالنسبة لها، ويمكن أن تكون لمنافسيها.