شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستهدف مضاعفة عدد مستخدمى Twitterبمقدار أربعة أضعاف بحلول 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين أكبر الأسئلة التي تدور فى أذهان الناس منذ أن قام Elon Musk بمحاولة شراء Twitter، هو كيف يمكن أن تتغير الخدمة تحت ملكيته.

وما زلنا بعيدين عن أن تصبح الصفقة رسمية، لكن ماسك اضطر مع ذلك إلى إقناع المستثمرين برؤيته الخاصة بالشركة للحصول على التمويل الذي يحتاجه.

وحصلت New York Times على نسخة من مجموعة العروض التقديمية للمستثمرين ونقلها engadged، والتى تعطينا فكرة عن الرؤية العظيمة غير المعقولة التي يمتلكها Musk للشركة، وفيما يلي بعض النقاط البارزة.

وبالنسبة للمبتدئين، يريد Musk زيادة عدد مستخدمي Twitter شهريًا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، وهذا أكثر من أربعة أضعاف مستخدميه شهريًا في السنوات الست المقبلة.

ويريد Musk أيضًا الحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم "X"، لم تكن هناك أي تفاصيل حول نوع المنتج X الذي سيكون، لكن Musk ألمح بشكل خفى إلى تجربة Twitter مدفوعة بدون إعلانات.

وعند الحديث عن الدفع مقابل Twitter، فإن مجموعة العروض التقديمية لـ Musk لديها الكثير من التفاصيل حول بعض أهداف الإيرادات الطموحة أيضًا.

وهو يعتقد أن Twitter يمكن أن يضاعف إيراداته السنوية خمس مرات إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعًا من حوالى 5 مليارات دولار حققتها الشركة العام الماضي.

كما يريد ماسك أن ينوع بشكل كبير من كيفية كسب تويتر للأموال أيضًا، فى الوقت الحالى تشكل الإعلانات حوالي 90% من عائدات تويتر، ويريد ماسك خفض ذلك إلى حوالي 45% بحلول عام 2028، وستشمل توقعاته 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات و10 مليارات دولار من عائدات الاشتراك.

ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة، من الواضح أن Twitter سيحتاج إلى المزيد من المستخدمين المدفوعين.

وتوقع ماسك أن يبلغ عدد مستخدمي Twitter Blue 69 مليون مستخدم بحلول عام 2025 و159مليونًا بحلول عام 2028، Twitter Blue هى خدمة بقيمة 3 دولارات شهريًا تم إطلاقها في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي وتقدم مزايا مثل المقالات الإخبارية الخالية من الإعلانات والقدرة على التراجع عن إرسال تغريدة والقليل من التفاصيل الصغيرة الأخرى.

وبين المنتج الغامض X و Twitter Blue، من الواضح أن Musk يعلق أهمية كبيرة على حث المستخدمين على الاشتراك فى نوع من تجربة Twitter المدفوعة.

وأخيرًا، يرى Musk أن Twitter يقوم ببعض التحركات في مساحة الدفع أيضًا، وإنه يريد أن تحقق الشركة أرباحًا متواضعة قدرها 15 مليون دولار من أعمال المدفوعات في عام 2023، مع نمو هذا الرقم إلى حوالي 1.3مليار دولار بحلول عام 2028.

وحاليًا، يقدم Twitter ميزات محدودة للغاية للتسوق والإكرامية التي تقول نيويورك تايمز إنه ليس لها تأثير ملحوظ عليها صافى أرباح الشركة.

ولم يكن لدى صحيفة نيويورك تايمز أي تفاصيل حول الكيفية التي يتوقع بها ماسك تحقيق هذه الأهداف النبيلة - فقط أنه يتوقع أشياء كبيرة من Twitter بمجرد اكتمال استيلائه، ومضاعفة عدد المستخدمين إلى أربع مرات ومضاعفة الإيرادات خمس مرات هو أمر صعب للغاية بالنسبة لشركة مثل Twitter التى أصبحت راسخة بالفعل، لكن من الواضح أن ماسك لم يرغب في إنفاق 44 مليار دولار على تويتر لمجرد الحفاظ على الوضع الراهن.