شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هواتف آيفون يكتشفون ثغرة فنية فى تطبيق آبل ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت عدة تقارير أن هناك ثغرة فنية فى تطبيق الموسيقى آبل ميوزيك آى.أو.إس تجعله يقوم بتثبيت نفسه بشكل مباشر وتلقائى على قاعدة توصيل الهاتف الذكى آيفون عند تنزيله بدلا من الشاشة الرئيسية للهاتف، وفقا للبيان الاماراتيه.

كما يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات الأخرى التى سبق وضعها على قاعدة التوصيل ليحل محلها، وهو أمر لا تستطيع التطبيقات عملها بشكل طبيعى.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض أصحاب هواتف آيفون اكتشفوا الثغرة التي تجعل آبل ميوزيك يثبت نفسه كخدمة الموسيقى الأساسية عند تلقى طلب تشغيل خدمة موسيقية عبر المساعد الشخصى الذكى سيرى، حتى إذا كان قد تم اختيار خدمة موسيقى أخرى مثل سبوتيفاى باعتبارها الخدمة الأساسية على الهاتف الذكى.

ولم يتضح حتى الآن مدى انتشار هذه الثغرة الأمنية بين أجهزة أيفون فى العالم، حيث أظهرت الاختبارات التى أجراها خبراء تك كرانش عن نتائج متباينة.

وبحسب تك كرانش فإن مشكلة التثبيت التلقائى لتطبيق آبل ميوزيك على قاعدة اتصال آيفون موجودة في مختلف إصدارات نظام التشغيل آي.أو.إس 15 وهو ما يعني أنها ليست مرتبطة بأحدث إصدار من هذا النظام، كما أنها موجودة فى طرز مختلفة من هواتف آيفون.

من ناحيتها ذكرت شركة آبل أنها تدرس هذه التقارير وليس لديها أي تفاصيل بشأن المشكلة فى الوقت الراهن.