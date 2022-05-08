شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إيلون ماسك يسعى لمضاعفة عدد مستخدمي تويتر 4 أضعاف بحلول 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين أكبر الأسئلة التي تدور في أذهان الناس منذ أن قام Elon Musk بمحاولة شراء تويتر، هو كيف يمكن أن تتغير الخدمة تحت ملكيته، فما زلنا بعيدين عن أن تصبح الصفقة رسمية ، لكن ماسك اضطر مع ذلك إلى حث المستثمرين على رؤيته للشركة للحصول على التمويل الذي يحتاجه.

كما يحدث ، حصلت New York Times على نسخة من مجموعة العروض التقديمية للمستثمرين ، والتي تعطينا فكرة عن الرؤية العظيمة غير المعقولة التي يمتلكها Musk للشركة، وفيما يلي بعض النقاط البارزة.

-يريد Musk زيادة عدد مستخدمي تويتر شهريًا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، وهذا أكثر من أربعة أضعاف مستخدميه شهريًا في السنوات الست المقبلة.

يريد Musk أيضًا الحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم "X". لم تكن هناك أي تفاصيل حول نوع المنتج X الذي سيكون ، لكن Musk ألمح بشكل خفي إلى تجربة تويتر مدفوعة بدون إعلانات.

عند الحديث عن الدفع مقابل تويتر ، فإن مجموعة العروض التقديمية لـ Musk لديها الكثير من التفاصيل حول بعض أهداف الإيرادات الطموحة أيضًا، وهو يعتقد أن تويتر يمكن أن يضاعف إيراداته السنوية خمس مرات إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028 ، ارتفاعًا من حوالي 5 مليارات دولار حققتها الشركة العام الماضي.

ويريد ماسك أن ينوع بشكل كبير من كيفية كسب تويتر للأموال أيضًا. في الوقت الحالي ، تشكل الإعلانات حوالي 90 بالمائة من عائدات تويتر. يريد ماسك خفض ذلك إلى حوالي 45 في المائة بحلول عام 2028. وستشمل توقعاته 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات و 10 مليارات دولار من عائدات الاشتراك.

لتحقيق هذه الأهداف النبيلة ، من الواضح أن تويتر سيحتاج إلى المزيد من المستخدمين المدفوعين. توقع ماسك 69 مليون مستخدم لتويتر بلو بحلول عام 2025 و 159 مليونًا بحلول عام 2028.

تويتر Blue هي خدمة بقيمة 3 دولارات شهريًا تم إطلاقها في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي وتقدم مزايا مثل المقالات الإخبارية الخالية من الإعلانات ، والقدرة على التراجع عن إرسال تغريدة و القليل من التفاصيل الصغيرة الأخرى. بين المنتج الغامض X و تويتر Blue ، من الواضح أن Musk يعلق أهمية كبيرة على حث المستخدمين على الاشتراك في نوع من تجربة تويتر المدفوعة.

أخيرًا ، يرى Musk أن تويتر يقوم ببعض التحركات في مساحة الدفع أيضًا. إنه يريد أن تحقق الشركة أرباحًا متواضعة قدرها 15 مليون دولار من أعمال المدفوعات في عام 2023 ، مع نمو هذا الرقم إلى حوالي 1.3 مليار دولار بحلول عام 2028. حاليًا ، يقدم تويتر ميزات محدودة للغاية للتسوق والإكرامية التي تقول نيويورك تايمز إنه ليس لها تأثير ملحوظ عليها صافي أرباح الشركة.

لم يكن لدى صحيفة نيويورك تايمز أي تفاصيل حول الكيفية التي يتوقع بها ماسك تحقيق هذه الأهداف النبيلة - فقط أنه يتوقع أشياء كبيرة من تويتر بمجرد اكتمال استيلائه. مضاعفة عدد المستخدمين إلى أربع مرات ومضاعفة الإيرادات خمس مرات هو أمر صعب للغاية بالنسبة لشركة مثل تويتر التي أصبحت راسخة بالفعل. لكن من الواضح أن ماسك لم يرغب في إنفاق 44 مليار دولار على تويتر لمجرد الحفاظ على الوضع الراهن.