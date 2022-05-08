مخاوف من هبوط حاد في قيمة البيتكوين.. هل تبلغ هذا المستوى؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - أظهرت البيانات من تريندنج فيوTradingView أن زوج BTC / USD يدور فشل في الاحتفاظ بمستويات 36000 دولار بين عشية وضحاها بعد خسارة 12٪ في 72 ساعة فقط.

ووفقا للبيانات لا يزال الزوج بالقرب من أدنى مستوياته من أواخر يناير ، ومع ذلك فقد تجنب الهبوط دون أدنى مستوياته في 2022 على الرغم من ظروف السوق ذات الحجم المنخفض في عطلة نهاية الأسبوع.

بيتكوين بـ 10 آلاف

يرى بييتر شيف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال سيناريو أكثر قتامة لأكبر العملات الرقمية بيتكوين في حال استمرت موجة الهبوط الحاصلة.

وقال الاقتصادي الشهير بيتر شيف: “تتعرض بيتكوين للضغط مرة أخرى، الآن بعد أن فشلت في الاحتفاظ بـ 36 ألف دولار ، فإنها تتطلع إلى تشكيل دعم جديد بسعر 35 ألف دولار”.

وأضاف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال: “إذا فشلت بيتكوين هناك عند مستويات 35 ألف دولار،أعتقد أن 33 ألف دولار سيكون التحدي التالي”.

وتابع بيتر شيف: “إذا فشل ذلك ، فإن المحطة التالية هي 30 ألف دولار، وإذا فشل هذا المستوى سوف تنهار عملة البيتكوين إلى أقل من 10 آلاف دولار”.

ردود على تصريحات شيف

وأثارت هذه التوقعات الصادمة لبيتر شيف حيفظة خبير التشفير ومحلل العملات الرقمية الشهيربومب ليون حيث استبعد تلك الصورة القاتمة.

ورد بومب على بيتر شيف عبر تغريدة على تويتر في إشارة إلى أن هذه التوقعات مطاطة وغير دقيقة..

“إذا حدث هجوم نووي، فقد نموت جميعًا، إذا لم نموت، فقد يضرب كويكب الأرض ويقتلنا، إذا لم نموت من ذلك، يمكن لوباء آخر أن يقضي علينا، وإن لم يفلحنا أي من هذا ، علينا فقط أن ننتظر طويلا وبعد ذلك سنموت بالتأكيد”.

إلا أن خبير التشفير أعاد بدوره الرد على تعليق بومب عبر تغريدة جديدة: “صحيح ، لكن اصطدام كويكب كبير بما يكفي لقتلنا جميعًا بالأرض هو حدث ذو احتمالية منخفضة للغاية”.

وأضاف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال: ” من ناحية أخرى ، فإن تداول بيتكوين بأقل من 10 آلاف دولار أمر مؤكد إلى حد كبير.. المتغير الوحيد هو متى”.

يشار إلى أنه في يوم 26 أبريل الماضي أغلقت البيتكوين دون مستويات الـ 40 ألف دولار وظلت العملة تحوم قرب مستويات الـ38 ألف دولار حتى يوم 4 مايو الجاري.

ومع صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس وسط تلميحات قوية من رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن الزيادة لن تتوقف سقطت بيتكوين من جديد.

في يوم 5 مايو الجاري سقطت بيتكوين قرب مستويات الـ 36 ألف دولار وعلى مدار ثلاثة أيام ظلت تحوم أعلى مستويات الـ 35 ألف دولار في نطاق شيق بحدود 2000 دولار.

ومع انطلاق تداولات اليوم الأحد التي غالبًا ما تأتي ضعيفة من حيث أحجام التداول هبطت بتكوين قرب مستويات الـ 34 ألف دولار بتراجع في حدود 4%.

وتتداول بيتكوين الآن قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري 2022 عند بينما خسرت حوالي 9 % خلال أسبوع وأكثر من 20 خلال ثلاثين يوما.