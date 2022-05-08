ميزة جديدة في واتسآب.. الربط مع 4 أجهزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سيتمكن مستخدمو “واتسآب” من ربط ملف تعريف المراسلة الخاص بهم بأجهزة متعددة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، وفق ما أفادت بعض مواقع التكنولوجيا.

بحسب تقارير البوابة WABetaInfo الإلكترونية، ستتوفر هذه الميزة بفضل وضع جديد يسمى WhatsApp Companion Mode.

ووفقا للتقرير، يوفر “واتسآب” حاليا القدرة على ربط 4 أجهزة إضافية باستخدام تطبيق الكمبيوتر الشخصي و الجهاز اللوحي وإصدار الويب من برنامج مسنجر.

ومع ذلك، سيسمح لك الوضع الجديد بتوصيل ملف تعريف واحد على العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا قام المستخدم على الجهاز الثانوي بتسجيل الدخول إلى حساب آخر، فستفقد البيانات المحفوظة للملف الشخصي الثانوي.

ميزات جديدة

واصل تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب المملوك لشركة مبتا، تطوير ميزات خرافية لمستخدميه، حيث أعلن تطبيق “واتسآب” للتراسل الفوري عن مجموعة من الميزات التي كان نوه إليها الشهر الماضي.‏

وقال في مدونة له، يوم الخميس الماضي، إن مستخدميه أصبح في إمكانهم الآن زيادة حجم الملفات المرسلة إلى 2 غيغابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميغابايت.

كما أعلن “واتسآب” في مدونته أنه يعمل على مضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية، من 256 إلى 512 مشارك‎.‎

لكن لفت التطبيق الشهير إلى أنه سيتم طرح ميزة المجموعات الأكبر حجما “ببطء”، وفق تعبيرها في مدونتها.