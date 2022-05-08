شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مهمة Psyche لزيارة الكويكب المعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكويكب المعدني الغريب والذي يسمى Psyche مثيرا للاهتمام فى نظامنا الشمسي، حيث يبلغ عرضه 140 ميلاً، وهو أحد أكبر الكويكبات في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، وهو الكويكب الوحيد الذي تم اكتشافه حتى الآن والذي يمكن أن يتكون بالكامل من الحديد والنيكل.

هذا يجعل Psyche هدفًا قيمًا للبحث لأنه يمكن أن يعلمنا كيف تتشكل وتطورت كواكب مثل الأرض - التي لها قلب معدني، لمعرفة المزيد عن هذا الكويكب غير المعتاد، ستطلق وكالة ناسا قريبًا مهمة تسمى أيضًا Psyche ، لزيارة الكويكب وقضاء 21 شهرًا في الدوران حوله.

ومع إطلاق المهمة المقرر إجراؤها في 1 أغسطس من هذا العام، باستخدام صاروخ SpaceX Falcon Heavy من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، تستعد المركبة الفضائية Psyche للإقلاع ورحلتها الطويلة، في الآونة الأخيرة تم نقل المركبة الفضائية إلى منشأة خاصة في كينيدي حيث يتم اختبارها وإعدادها لأول مرة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في تحديث "منذ وصولها في 29 أبريل انتقلت المركبة الفضائية Psyche إلى مرفق الخدمة الخطرة للحمولة الصافية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، حيث أزالها الفنيون من حاوية الشحن الواقية، وأداروها إلى الوضع الرأسي، وبدأوا الخطوات النهائية للتحضير المركبة الفضائية للإطلاق ".

"في الأشهر المقبلة ستؤدي أطقم العمل مجموعة من الأعمال بما في ذلك إعادة تثبيت المصفوفات الشمسية، وإعادة دمج الراديو، واختبار نظام الاتصالات وتحميل الوقود، وتغليف المركبة الفضائية داخل انسيابية الحمولة قبل أن تغادر المنشأة وتنتقل إلى منصة الإطلاق."

وتم نشر المصفوفات الشمسية الضخمة للمركبة الفضائية إلى أقصى حد لها في اختبار في مارس، وهي ضرورية لتوفير الطاقة للمركبة أثناء سفرها في رحلتها التي تبلغ 1.5 مليار ميل (2.4 مليار كيلومتر). سوف يسافر لمدة 3.5 سنوات ويحصل على زيادة الجاذبية من تحليق المريخ في عام 2023 مع وصوله إلى Psyche المقرر في عام 2026.