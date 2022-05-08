كيفية تغيير شكل الفأرة على ويندوز 11

تغيير شكل الفأرة على ويندوز 11 من نقاط التخصيص التي يقدمها لك النظام، منذ قديم الأزل ومايكروسوفت تقدم أشكال مختلفة لتصميم الفأرة “الماوس” على نظام ويندوز وهي حتى الآن لم تزل هذه الإعدادات، التحكم في اعدادات الماوس جزء أصيل من ويندوز بشكل عام، وفكرة التخصيص أيضًا من النقاط التي تمتع بها ويندوز منذ ويندوز XP قديمًا، في هذا المقال نشرح لك كيفية تغيير شكل الفأرة بكل سهولة على ويندوز 11.

تغيير شكل الفأرة على ويندوز 11

افتح اعدادات Windows

اختر Accessibility من يسار الشاشة

الآن اختر Mouse pointer and touch

الآن لديك 4 أشكال مختلفة للفأرة يمكنك اختيار الشكل الذي تحبه من وسطهم

الشكل على أقصى اليمين هو للألوان فيمكنك اختيار لون الماوس من الألوان امامك

يمكنك تغيير حجم الماوس من شريط الحجم أيضًا للحجم الذي تحب

اسفل الشاشة اضغط على Text Cursor لتعديل شكل مؤشر الكتابة

يمكنك تفعيل وإيقاف مؤشر الكتابة

يمكنك اختيار لون المؤشر الذي تحب كما يمكنك تخصيص حجمه

يمكنك أيضًا اختيار سُمك مؤشر الكتابة بالأسفل

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استعمال شكل الفأرة من مصدر خارجي

ويندوز 11 يدعم أيضًا استعمال شكل الفأرة من مصدر خارجي لست مقيدًا بالأشكال التي يعطيها لك النظام فحسب، بل يمكنك اختيار أي شكل وأي تصميم خارجي يمكنك تحميله، مايكروسوفت لازالت تحتفظ بإعدادات الماوس القديمة من أيام ويندوز XP حتى اليوم، ولازال بإمكانك الوصول اليها بكل سهولة عن طريق إعدادات النظام، كيف ذلك؟

الخطوات

افتح تطبيق اعدادات Windows

اختر Bluetooth & devices من يسار الشاشة

اختر Mouse

من الأسفل اختر Additional Mouse Settings

ستفتح لك نافذة اعدادات الماوس القديمة

الآن اختر تبويب Pointers

يمكنك تفعيل أي شكل فرعي للماوس عندما تختاره من زر Browse

الآن تحتاج ان تقوم بإختيار كل شكل للماوس بشكل يدوي من النافذة

الخلاصة

تغيير شكل الفأرة من اعدادات التخصيص التي لازالت موجودة في ويندوز والتي يمكنك الاستفادة منها، مع ان الأمر لا يبدو كبيرًا لكن امكانية التعديل والتغيير أمر جيد، انا من الناس الذين يملون بسرعة ويحبون التعديل والتغيير فأي تغيير بسيط سيحمل تأثيره على استعمالك للجهاز من ناحية التصميم، كما شرحنا في مقال سابق تخصيص سطح المكتب على ويندوز 11 شرحنا اليوم تغيير شكل الفأرة على ويندوز 11 كذلك.