لمستخدمي آيفون.. خطوات بسيطة لتفعيل ميزة “النقر الخلفي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - قدمت شركة آبل، ميزة مهمة “النقر الخلفي “خلال إطلاقها لنظام التشغيل iOS 14، وهي عبارة عن طريقة للوصول إلى ميزات الهاتف المختلفة عن طريق النقر على الجزء الخلفي من هاتفك، أي مثل زر إضافي قابل للتخصيص من قبل المستخدم.

وتعتبر هذه الميز واحدة من أسهل الطرق لوضع أي وظيفة تستخدمها طوال الوقت بهاتف آيفون في متناول يدك، وتعمل على أجهزة قديمة مثل iPhone 8 الذي تم إطلاقه من أكثر من خمس سنوات.

وفيما يلي كيفية إعداد ميزة النقر الخلفي:

سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> اللمس> النقر الخلفي او “Back Tap”.

اختر النقر المزدوج Double Tap أو النقر الثلاثي Triple Tap لتعيين وظيفة مخصصة لتلك الإيماءات.

للنقر المزدوج أو الثلاثي، لديك الكثير من الخيارات. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك تعيين أي من اختصاراتك للنقر الخلفي، مما يفتح مجموعة من الاحتمالات.

يمكنك النقر على الجزء الخلفي من هاتفك لطلب مشروبك المفضل في الوقت الذي ترغبه من المقهى المحببة إليك في منطقتك. أو على سبيل المثال بدء درس اللغة الإسبانية اليومي بتطبيق Duolingo. أو إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في جهات الاتصال الخاصة بك.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام الاختصارات، وفي المقابل، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها فقط من خلال النقر على الجزء الخلفي من هاتف آيفون الخاص بك.

بالإضافة إلى الاختصارات، إليك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تخصيص Back Tap:

يمكنك الوصول إلى وظائف النظام مثل تشغيل الكاميرا أو تشغيل المصباح أو التقاط لقطة شاشة أو كتم صوت هاتفك.

وهناك خيارات الوصول أيضا؛ فيمكنك استخدام Speak Screen لجعل مساعد Siri يقرأ النص على الشاشة، أو Magnifier لاستخدام كاميرا هاتفك كعدسة مكبرة، أو أصوات الخلفية لتشغيل الضوضاء البيضاء.

يمكن لميزة النقر الخلفي أيضًا تشغيل اختصار إمكانية الوصول الخاص بك. هذه ميزة أخرى قابلة للتخصيص في قائمة إمكانية الوصول تقوم بتعيين ميزة إمكانية وصول واحدة لبدء التشغيل عند النقر ثلاث مرات على الزر الجانبي للهاتف.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا تعيين هذه الميزات إلى Back Tap. ما عليك سوى إعدادها بشكل منفصل.

إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم “عام” وانقر فوق اختصار إمكانية الوصول.

ثم انقر فوق الخيارات التي تريد تعيينها للاختصار.

إذا تم تعيين وظائف متعددة، فستظهر قائمة تطالبك باختيار واحدة عند تشغيل اختصار إمكانية الوصول، إما عن طريق النقر ثلاث مرات على الزر الجانبي أو باستخدام الضغط الخلفي.

يمكنك تغيير الترتيب الذي تظهر به أيضًا؛ فعند تحديد وظائف إمكانية الوصول، اضغط ضغطة مطولة على الأشرطة الثلاثة الموجودة على يمين كل خيار لتحريكها لأعلى أو لأسفل في القائمة.