نقلة نوعية.. أجهزة Chromebook ستكون مدعومة قريباً بمعالجات Ryzen 5000 C

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تخطط شركة AMD لدعم أجهزة Chromebook خلال الفترة القادمة بسلسلة معالجات Ryzen 5000 C، على أن تقدم المعالجات المميزة بعدد 8 من الأنوية للأجهزة في البداية.

تعزز AMD الجيل القادم من أجهزة Chromebook بسلسلة معالجات الشركة المميزة Ryzen 5000 C بقدرة x86 والتي تتضمن 8 من الأنوية.

تقدم AMD سلسلة Ryzen 5000 C لأجهزة Chromebook القادمة، والتي تأتي بكرت الشاشة AMD Vega، وهي أقل من معالجات Ryzen 6000 الحديثة التي ترتكز على معمارية RDNA 2 في كرت الشاشة، أو معالجات Ryzen 7 5825C، وRyzen 5 5625C، وRyzen 3 5425C الجديدة من AMD.

أيضاً رغم أن أجهزة Chromebook لن تحصل على الإصدارات الأحدث من معالجات AMD، إلا أنها تعزز بترقية جديدة بديلة للمعالجات المستخدمة في الوقت الراهن والتي ترتكز على معمارية Zen القديمة.

ومن المقرر أن تتميز معالجات AMD التي تدعم الجيل القادم من أجهزة كروم بوك بمعمارية Zen 3، لذا تحصل على آداء مضاعف مقارنة بالإصدارات الحالية.

يذكر أن AMD تؤكد على أن سلسلة معالجات Ryzen 6000 الجديدة تأتي بآداء أفضل من إصدارات إنتل، مع إستهلاك أقل للبطارية، كما تشير AMD إلى أن معالج Ryzen 7 5825C المميز بقدرة 15W TDP يأتي بآداء أسرع من معالج إنتل 28W i7-1185G7 من الجيل 11 بنسبة 7% في التصفح.