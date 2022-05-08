OnePlus Pad.. تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول الجهاز اللوحي المتميز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

رصد متابعون على وسائل التواصل تسريبات جديدة لجهاز OnePlus Pad ، والذي تخطط شركة “وان بلس” لإطلاقه كأول إصدار من الأجهزة اللوحية.

حيث أكدت أحدث التسريبات على أن وان بلس قد بدأت بالفعل في إجراء الاختبارات لأول الأجهزة اللوحية OnePlus Pad استعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد أوضح تقرير جديد جاء من “MySmartPrice” أن جهاز وان بلس اللوحي المرتقب يعرف الآن برمز “Reeves”، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز اللوحي قريباً، وهو ما يؤكد على تسريبات سابقة أشارت إلى خطط وان بلس للإعلان عن الجهاز اللوحي في النصف الأول من 2022.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن الجهاز اللوحي يضم شاشة OLED بحجم 12.4 إنش، لذا يعد من الإصدارات المحدودة التي تأتي بشاشة OLED في الأسواق.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز OnePlus Pad يأتي بنظام تشغيل Android 12، أيضاً من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بكاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 865 5G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 10900 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ومن المتوقع أن ينطلق بسعر 471 دولار.