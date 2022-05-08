شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى أسبوع "الثقب الاسود".. شاهد تصورات ناسا للثقوب السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقترب من نهاية أسبوع الثقب الأسود، كجزء من الاحتفالات شارك قسم الإعلام في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا مجموعة مختارة من أفضل التصورات للثقوب السوداء، حتى تتمكن من الحصول على فكرة عما تبدو عليه هذه الظواهر المثيرة.

الصور المتوفرة أيضًا كخلفية لسطح المكتب والمحمول إذا كنت ترغب في تزيين أجهزتك بصور الثقب الأسود، تُظهر عمليات المحاكاة والتصورات التي تم إنشاؤها لمحاولة تصور التأثيرات الغريبة لقوى الجاذبية الشديدة حول الثقب الأسود، وهي تشمل محاكاة لنظام ثنائي يتكون من ثقبين أسودين متفاعلين ويتضمن تصور لثنائي مماثل للثقب الأسود، كما يتضمن رسم توضيحي لقرص المادة الذي يدور حول ثقب أسود، يسمى قرص التراكم، والذي سيتم في النهاية امتصاصه في الثقب الأسود بمجرد تجاوزه لأفق الحدث ، بالإضافة إلى منطقة شديدة الحرارة تسمى الهالة التي ترسل الأشعة السينية المتدفقة في الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

كذلك صورة مركبة تُظهر المركز الصاخب لمجرتنا ، حيث تتراقص الأجسام حول الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة ​​درب التبانة، بالإضافة إلى صورة بالضوء المرئي التقطها هابل تظهر تدفقات ضخمة من الطاقة المنبعثة من الثقب الأسود الهائل في مجرة ​​تسمى هرقل أ.

ولفترة طويلة كان يُعتقد أن الثقوب السوداء كان من المستحيل تصويرها بسبب خصائصها في التهام الضوء. لكن مشروع Event Horizon Telescope دخل التاريخ في عام 2019 عندما التقط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود.

كانوا قادرين على استخدام التلسكوبات الراديوية من جميع أنحاء العالم للعمل معًا لالتقاط إشارات من حافة أفق الحدث ، الحدود حول الثقب الأسود التي لا يمكن لأي شيء الهروب منها. قاموا بتصوير ثقب أسود هائل للغاية في قلب المجرة ميسييه 87 التي تقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية.

ويستعد فريق Event Horizon Telescope (EHT) لإعلان كبير آخر، وفقًا للمرصد الأوروبي الجنوبي ، سيقدم فريق EHT نتائج "رائدة" فيما يتعلق باكتشاف في مجرة ​​درب التبانة هذا الأسبوع 12 مايو.