شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 حيل للتأكد من أمان كلمة المرور على جهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستستخدم جهاز آيفون الخاص بك لإنشاء حسابات وتسجيل الدخول إليها طوال الوقت - ولكن هل تظل آمنًا؟فيما يلي أربع نصائح للتأكد من أن أمان كلمة مرور iPhone الخاص بك قوية بقدر الإمكان.

كلمة السر

يُطلب منا باستمرار اختيار كلمات مرور معقدة - ولكن هذا صعب مع العديد من الحسابات.

تتذكر iCloud Keychain كلمات المرور التي تكتبها على هاتفك وتقوم بتشفيرها وتخزينها في السحابة.

لذلك يمكنك اختيار كلمات مرور قوية جدًا دون الحاجة إلى تذكرها - سيقوم هاتفك ببساطة بإدخالها نيابة عنك عند تسجيل الدخول حسبما نقل موقع ذا صن.

هذا هو أحد أفضل الدفاعات ضد المتسللين، توضح Apple: "تتذكر iCloud Keychain الأشياء بحيث لا تضطر إلى ذلك".

"إنها تملأ معلوماتك تلقائيًا - مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور في Safari وبطاقات الائتمان وشبكات Wi-Fi وتسجيلات الدخول إلى الشبكات الاجتماعية - على أي جهاز توافق عليه.

"تقوم iCloud Keychain بتخزين كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك بطريقة لا تستطيع Apple قراءتها أو الوصول إليها."

ويحتوي متصفح الويب Safari الآن على ميزة خاصة تسمى كلمات المرور القوية.

عندما تقوم بالتسجيل في خدمة على Safari ، ستحصل على خيار لاستخدام كلمة مرور يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي يصعب على المتسللين اختراقها.

يتم حفظ كلمة المرور هذه تلقائيًا في iCloud Keychain حتى لا تضطر إلى تذكرها.

تخزين كلمة المرور

يمكنك أيضًا إنشاء كلمات المرور الخاصة بك يدويًا ، ثم إضافتها إلى iCloud Keychain.

لذلك إذا لم تكن راضيًا عن كلمة مرور Apple (أو كنت تنشئ حسابًا على جهاز غير تابع لشركة Apple) ، فيمكنك إضافتها بسهولة على iPhone لاحقًا.

ما عليك سوى الانتقال إلى مجلد كلمات المرور في إعدادات جهاز iPhone الخاص بك ثم إضافة حساب.

وبعد ذلك يمكنك حفظه وستظهر تفاصيل تسجيل الدخول في المرة القادمة التي تذهب فيها لتسجيل الدخول على هذا الموقع.

كلمات مرور معقدة

إذا كنت تستخدم طريقة تخزين كلمة المرور ، فستحتاج إلى الحصول على بيانات اعتماد تسجيل دخول قوية.

أولاً ، تحقق من قائمة كلمات المرور الأكثر شيوعًا للتأكد من أنك لا تسقط من أي قواعد بسيطة.

تجنب اختيار الكلمات الفردية أو أسماء العائلات أو المدن أو الفرق الرياضية أو أي شيء آخر يمكن تخمينه بسهولة.

من الصعب جدًا اختراق كلمات المرور الأطول ، بالإضافة إلى تسجيلات الدخول باستخدام الأرقام والرموز وبعض الأحرف الكبيرة.

إذا كان من الصعب جدًا تذكر كلمة المرور ، فأضفها إلى مدير كلمات المرور الخاص بك.

التحقق من عاملين

يمكن أن تكون كلمات المرور القوية دفاعًا رائعًا ، ولكن لا يزال من الممكن أن تتم سرقتها - أو تخمينها ، إذا لم يحالفك الحظ.

لذا حاول ألا تعتمد على كلمة المرور وحدها.

تقدم العديد من التطبيقات والمواقع الشهيرة شيئًا يسمى التحقق الثنائي.

هذا يعني أن أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك يجب أن يستخدم كلمة مرور وبعض المعلومات الإضافية.

عادةً ما يكون هذا رمزًا خاصًا يتم إرساله إليك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

لكن بعض التطبيقات ستتيح لك إنشاء أكواد باستخدام مصدق فعلي يمكنك حمله على سلسلة المفاتيح.

إذا كان هناك خيار للتحقق بعاملين فقم دائمًا بتمكينه.

سيؤدي هذا إلى منع المتسللين من الوصول إلى حسابك حتى لو كانوا يعرفون كلمة مرورك.