شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تمدد وقت شحن الكاميرا الطائرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح الكاميرا الطائرة الجديدة من سناب، وهي الطائرة بدون طيار التي تبلغ تكلفتها 230 دولارًا، للبيع الأسبوع الماضي - ولكن قيل للمشترين الأوائل إنهم سيضطرون إلى الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على الأداة بالفعل. نعتقد الآن أن الشركة لم تحقق ما يكفي، لأن Snap قد مددت وقت شحن Pixy إلى أربعة أشهر كاملة، وفقًا لموقع الويب الخاص بالكاميرا الطائرة بدون طيار.

هل هذا يعني أن Pixy تبيع بشكل جيد؟ هذا ممكن لكن يبدو أنه من المرجح أن Snap لم يصنع هذا العدد في البداية. في الماضي خسرت Snap ما يقرب من 40 مليون دولار عندما صنعت عددًا كبيرًا جدًا من أزواج نظارة Spectacles الخاصة بها، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Snap ، إيفان شبيجل اقترح على The Verge قبل إطلاق Pixy أن Snap قللت من عدد Pixys التي احتاجتها وجعلتها قليلة جدًا هذه المرة حسبما نقل موقع ذا فيرج.

نتيجة لذلك سيتعين على الأشخاص الذين اشتروا الكاميرا الطائرة Pixy الانتظار، حيث أكدت كلوي كيزدر ، المتحدثة باسم Snap ، في رسالة بريد إلكتروني، أنه حتى أول الأشخاص الذين اشتروا Pixy في اليوم الأول لن يروها لأسابيع.

لن يكون ذلك مفاجئًا للمشترين: أظهر موقع Snap على الويب فترة شحن تتراوح من 11 إلى 12 أسبوعًا في تاريخ إطلاقه 28 أبريل. ولكن إذا اشتريت واحدة اليوم ، فسيكون لديك الآن وقت انتظار أطول من 15 إلى 16 أسبوعًا. ومع ذلك فإن Snap لا تنتظر وصول الطلبات قبل أن تصنع جميع الأجهزة.