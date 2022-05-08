شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء "توقيع شخصى" فى Gmail.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح جوجل للمستخدمين بإنشاء التوقيعات الخاصة بهم "الإمضاء" في Gmail، حيث تتيح خدمة البريد الإلكتروني من جوجل أيضًا للمستخدمين خيار إنشاء توقيعات متعددة لمواقف مختلفة مثل الشخصية ، والمكتبية ، والعميل ، وما إلى ذلك.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يظهر التوقيع في Gmail في نهاية كل بريد ترسله، وتتضمن عادةً الاسم (اسم المرسل) والتسمية والشعار ومعلومات الاتصال، لذلك، إذا كنت تتطلع إلى إنشاء توقيعك الخاص في Gmail، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:





خطوات إنشاء توقيع في Gmail1. افتح Gmail على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

2. في الزاوية اليمنى العليا ، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق عرض جميع الإعدادات.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "التوقيع" وانقر فوق إضافة نص التوقيع الخاص بك في المربع. إذا أردت ، يمكنك تنسيق رسالتك بإضافة صورة أو تغيير نمط النص.

4. في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق حفظ التغييرات.





كيفية إنشاء توقيعات متعددة في Gmailلإنشاء أكثر من توقيع، كرر الخطوات المذكورة أعلاه لإنشاء توقيع جديد، ويمكنك أيضًا تعيين توقيع افتراضي من قائمة الإعدادات أو اختيار توقيع مختلف لمواقف مختلفة.