شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنتل تغير وحدات المعالجة المركزية Meteor Lake للتنافس مع آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر صناعية إن إنتل ربما تجرى بعض التغييرات الرئيسية على بنية رقائق Meteor Lake القادمة، ويمكن أن يمنح هذا إنتل ميزة على المنافسين مثل آبل.

وفقًا لتقرير جديد من DigiTimes ، قد تنتقل Intel من استخدام عقدة المعالجة 7nm الخاصة بها إلى TSMC's 5nm.

تشير Intel Meteor Lake إلى الجيل الرابع عشر من معالجات Intel التى من المقرر إطلاقها فى عام 2023 ، بعد Raptor Lake هذا العام. ستمثل الرقائق أيضًا الجيل الأول من رقائق إنتل التى ستتميز بتصميم متعدد الشرائح يجمع بين معالج التطبيق ووحدة معالجة الرسومات وشرائح الاتصال فى حزمة واحدة متقدمة يشار إليها باسم "إنتل فوفيروس".

تشير التقارير الأخيرة من إنتل إلى أن الشركة تسير على الطريق الصحيح مع تطوير الرقائق الجديدة. تقوم إنتل بتصنيع Meteor Lake داخليًا فى مصانعها الخاصة باستخدام عملية 7 نانومتر ، والتى يشار إليها أيضًا باسم ""Intel 4

وفقًا لما قاله بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذى لشركة Intel ، فإن الإنتاج يسير على ما يرام وقد تمكنت رقائق Meteor Lake الأولى بالفعل من تشغيل Windows و Linux قال جيلسنجر إن "السرعة التى تمكن بها الفريق من تحقيق هذا الإنجاز هى علامة مهمة على صحة كل من Meteor Lake وتقنية المعالجة Intel 4 الخاصة بنا".DigitalTrends حسبما نقل موقع

على الرغم من التأكيد على أن عملية Intel 4 تتضخم ، إلا أن مصادر الصناعة المجهولة التى استشهدت بها DigiTimes تشير إلى أن Intel قد ترغب فى الانتقال إلى استخدام عملية TSMC's 5nm بشكل حصري.

فى السابق كان من المفترض أن تصنع Intel بلاط الحوسبة (جنبًا إلى جنب مع بعض مكونات Meteor Lake الأخرى) ، بينما كان من المفترض أن تُستخدم عملية TSMC N5 لإنتاج بطاقة الرسومات المدمجة ، بالإضافة إلى مربع الإدخال / الإخراج. ومع ذلك ربما تتحول إنتل بالفعل إلى إنتاج شريحة. Meteor Lake بأكملها من خلال تعاونها مع TSMC

على الرغم من وجود شيء يمكن قوله عن القدرة على إنتاج رقائقها داخليًا، فمن المؤكد أن هناك فوائد لشركة Intel من التحول إلى TSMC - وقد تكون هذه الفوائد بمثابة تحسين للمستخدم النهائي.

يمكن أن يؤدى التوسع لاستخدام TSMC أيضًا (أو ربما استخدامه حصريًا) إلى زيادة إنتاجية الرقائق ويمكن أن يساعد فى تقليل التأخيرات المحتملة. وسلسلة التوريد الخاصة بـ Intel ، يعنى هذا وصولاً أكبر إلى المعالجات الجديدة ، فضلاً عن أسعار معقولة. إذا علمنا النقص الكارثى فى ​​وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، فهو أنه كلما كان من الصعب الحصول على منتج ، كلما زاد سعره بمجرد أن تجده فى المخزون أخيرًا.

يمكن أن تنبع ميزة Intel أيضًا من حقيقة أن TSMC لديها الكثير من الخبرة فى إنتاج رقائق مماثلة لبحيرة Meteor باستخدام عملية 5 نانومتر. الرقائق الناجحة مثل M1 و M1 Pro و M1 Max من Apple و M1 Urtla القوى الموجود فى Mac Studio ، كلها مبنية على بنية TSMC 5nm . وقد يساعد توحيد الجهود مع TSMC شركة Intel على مواكبة منافستها فى المستقبل.