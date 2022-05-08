شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة توجيه رسائل متعددة مرة واحدة على واتس آب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا على مستوى العالم، حيث تقوم المنصة المملوكة لشركة فيس بوك بنشر تحديثات بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء بانتظام لتطبيقها على منصات مختلفة، وعلى الرغم من أن التطبيق يعمل بطريقة مشابهة تمامًا لمستخدمي iOS و Android و Windows ، إلا أن هناك بعض الميزات المتوفرة فقط لمستخدمي Apple iPhone، ومع ذلك لا يمكن القول أن هذه الميزات ستبقى حصرية لنظام iOS فقط.

ولعل إحدى هذه الميزات المتوفرة فقط لمستخدمي Apple iPhone هي القدرة على إعادة توجيه رسائل متعددة في وقت واحد، ويمكن لمستخدمي iOS تحديد رسائل متعددة في دردشة جماعية أو فردية وإعادة توجيهها مع جهات اتصال متعددة، ولمعرفة كيفية إعادة توجيه رسائل متعددة مرة واحدة على واتس آب، يمكنك اتباع هذه الخطوات.

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام iOS.

2. انتقل إلى الدردشة الجماعية أو الفردية التي تريد إعادة توجيه رسائل متعددة منها.

3.اضغط مطولاً على الرسالة التي تريد إعادة توجيهها. يمكنك أيضًا تحديد رسالة مع ملف وسائط.

4. من القائمة ، اضغط على خيار Forward.

5. ستتمكن الآن من رؤية مربعات الاختيار قبل كل رسالة في قسم الدردشة. حدد المشاركات التي تريد مشاركتها.

6. بمجرد التحديد ، انقر فوق رمز المشاركة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

7. حدد المستخدمين الذين تريد إعادة توجيه الرسالة إليهم.

8. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اضغط على Forward في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.