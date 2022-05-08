شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاكم كاليفورنيا يوقع على أمر تنفيذي لتشكيل لائحة العملات المشفرة في الولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أمرا تنفيذيا يضع الأساس لتعزيز وتنظيم صناعة العملة المشفرة في الولاية (عبر CNBC)، كما هو موضح في الأمر التنفيذي، يتمثل هدف نيوسوم في "إنشاء بيئة عمل شفافة ومتسقة للشركات العاملة في blockchain"، والتي توازن بين "الفوائد والمخاطر على المستهلكين".

يدعو الأمر التنفيذي مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا للأعمال والتنمية الاقتصادية (GO-Biz) إلى التعاون مع وزارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) ووكالة الأعمال وخدمات المستهلك والإسكان (BCSH)، تتولى وكالات الدولة معًا ابتكار "تطبيقات ومشاريع blockchain المحتملة"، والتي يمكن أن تشمل تطبيقات في "القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع" حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

كما يأمر DFPI بتشكيل نهج تنظيمي للعملات المشفرة، وإنشاء وسائل حماية للمستهلكين، بالإضافة إلى إنتاج مواد تعليمية تُعلم سكان كاليفورنيا بالمخاطر والفوائد المرتبطة بالعملات المشفرة.

ينص الطلب على وجه التحديد على أن المواد "ستشمل معلومات حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال والاحتيال"، وهو أحد الاهتمامات الرئيسية بشأن العملات المشفرة.

وقال نيوسوم في بيان: "في كثير من الأحيان تتخلف الحكومة عن التقدم التكنولوجي، لذلك نحن نتقدم في هذا المنحنى، ونضع الأساس للسماح للمستهلكين والشركات بالازدهار".

تتوافق خطة نيوسوم مع الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في مارس، حيث يعمل كإطار عمل للبيت الأبيض لتنظيم العملات المشفرة في المستقبل.

في الوقت الحالي، من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر طلب Newsom على صناعة العملات المشفرة في كاليفورنيا - لم يتم طرح أي تدابير تنظيمية ولكن الخطط موضوعة للقيام بذلك.

رحبت كريستين سميث، المديرة التنفيذية لجمعية Blockchain، وهي مجموعة تجارية تمثل الشركات في صناعة العملات المشفرة، بالأمر التنفيذي لشركة Newsom.

وقال سميث، في بيان نقله موقع The Verge: "تشيد جمعية Blockchain بولاية كاليفورنيا لإصدارها أمرا تنفيذيا لدراسة الأصول المشفرة والرقمية".

وأضافت أيضًا أن صناعة العملات المشفرة تتطلع إلى التعاون مع الحكومة: "بشأن القواعد المنطقية للصناعة للسماح لولاية كاليفورنيا - والولايات المتحدة - بقيادة ابتكار التشفير".

كان لدى غرفة التجارة الرقمية، وهي مجموعة مناصرة لتقنيات blockchain، استجابة مماثلة، مشيرة إلى أن الأمر "يعترف بحق الدور الذي تلعبه تقنيات blockchain في تحفيز نمو الوظائف والقدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وكذلك الاقتصاد الوطني".