شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف بدء عمل البريد الإلكترونى الجديد "One Outlook" من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عميل البريد الإلكترونى الجديد من "مايكروسوفت أوتلوك" لنظام التشغيل ويندوز، أو ما يسمى بمشروع "One Outlook" الذى كانت الشركة تعمل عليه لبعض الوقت، أصبح جاهزًا تقريبًا للظهور، حيث تمكن بعض المستخدمين من تنزيل التطبيق الجديد، كما رصده Windows Central لأول مرة، على الرغم من أنه يبدو أنه يعمل فقط لحسابات العمل والتعليم فى الوقت الحالي.

والتطبيق الجديد أخف وأبسط بكثير من الإصدارات السابقة من Outlook for Windows وأقوى بكثير من تطبيق Mail المدمج الذى من المقرر أيضًا استبداله. يتم استضافة التطبيق بالكامل عبر الإنترنت أيضًا، حيث تواصل Microsoft نقل خدماتها إلى الويب بدلاً من تشغيلها حصريًا كتطبيقات أصلية حسبما نقل موقع ذا فيرج.

قال سكوت ستيلز، نائب رئيس إدارة المنتجات لبرنامج Outlook، فى بيان: "نحن نقدر الإثارة لتحديثنا القادم وسيكون لدينا المزيد لمشاركته فى الأسابيع المقبلة". "الإصدار المتاح للتنزيل هو إصدار تجريبى مبكر غير مدعوم من Outlook for Windows ويفقد بعض الميزات والتحسينات التى ستكون متاحة لمختبرى الإصدار التجريبى لدينا مضيفا: "نشجع عملائنا على انتظار إصدار الإصدار التجريبى".

ومن المحتمل أن تعلن Microsoft عن التطبيق الجديد رسميًا فى مؤتمر Build Developer فى نهاية هذا الشهر وستنتقل لاستبدال Mail وCalendar، وفى النهاية الإصدارات الأخرى من Outlook بعد ذلك.

وفقًا للتقرير لن يكون الانتقال سهلاً نظرًا لأن العديد من مستخدمى Outlook لديهم تاريخ طويل بالطريقة التى يعمل بها التطبيق، وستشعر التجربة القائمة على تطبيق الويب الأكثر تناسقًا بأنها خروج كبير. مما يعنى على الأقل لفترة من الوقت، أنه من المحتمل أن تستمر Microsoft فى توفير إصدارات متعددة من Outlook للمستخدمين. لكن طريقها إلى الأمام واضح فى المستقبل، هناك نظرة واحدة فقط للأنتقال إلى الويب.