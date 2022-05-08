شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنتشر "بوستاتك" على فيس بوك .. هكذا تعمل خوارزمية الشبكة العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تتسائل في كثير من الأحيان عن الكيفية والمعيار التى يتم وفقا لها عرض المنشورات على صفحتك على فيس بوك، إذ تجد أنه يتم عرض منشورات بعض الأصدقاء دون غيرهم رغم وجود الآلاف الأصدقاء لديك، كذلك فبعض المنشورات قد تحقق انتشارا أكبر من غيرها، حيث أن كلمة السر وراء ذلك هي "خوارزميات فيس بوك"، تلك الأداة التى تحدد رحلة المنشورات من البداية للنهاية.

كيف تعمل خوارزميات فيس بوك بحسب تقارير سابقة فقد كشفت فيس بوك عن بعض عناوينها الرئيسيّة في البرمجية التي تحكم العمل في العام 2021، حيث تعمل البرمجية وفق نظام التصنيفات والعلامات، بحيث يجري تقييم كلّ منشور لحظة نشره وإعطاؤه نتيجة سريعة، كما تحدد الخيارات مباشرةً لدى الأصدقاء.

حيث يضع فيس بوك جميع المنشورات المتاحة ضمن أصدقاء المستخدم، ثم يتم تقينها وفقا لإشارات الترتيب المحددة مسبقاً، مثل نوع المنشور وجدّته، ثم يتم بعد ذلك تجاهل المشاركات التي من غير المحتمل أن يتفاعل معها المستخدم، بناءً على سلوكه السابق.

كما تعمل الخوارزمية أيضًا على تقليل المحتوى الذي لا يريد المستخدمون رؤيته، بناء على أسلوبه السابق أيضاً.

معايير تصنيف المنشور على فيس بوك للمستخدم - العلاقة: هل المنشور من شخص أو شركة أو مصدر إخباريّ أو شخصيّة عامة يتفاعل معها المستخدم غالباً؟

- نوع المحتوى: هل هو صورة أو نصّ أو فيديو؟ وأيّ نوع يفضّله المستخدم عادةً؟

- التفاعل مع المنشور: كيف يتفاعل الأشخاص الَّذين شاهدوا المنشور (وخصوصاً أصدقاء المستخدم)؟ هل يشاركونه أو يعلّقون عليه أو يتجاهلونه؟

- الحداثة: هل المنشور حديث؟ كلّما كان المنشور حديثاً، ظهر في "آخر الأخبار".