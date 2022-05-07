شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ستدفع Meta لمنشئى المحتويات على Reels؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta عن تمكين المبدعين ومنحهم أرباحا على منصة صناعة مقاطع الفيديو القصيرة Reels على فيس بوك والتي تعد منافسة لـ TikTok، من كسب ما يصل إلى 4000 دولار شهريًا للمحتوى الأصلي.

وتقدم الشركة "تحديات" أو "Challenges" على فيس بوك، وهو حافز جديد يساعد المبدعين في برنامج المكافآت Reels Play، حيث قالت Meta إنها تعدل كيفية احتساب المدفوعات ، بهدف مكافأة منشئي المحتوى عبر مجموعة من أحجام الجمهور الذين يصنعون "محتوى أصليًا عالي الجودة يلقى صدى لدى الناس".

وتعد "تحديات" فيس بوك طريقة جديدة لتصفح سلسلة من المكافآت للوصول إلى الحد الأقصى للدفع، وقال ميتا في بيان: "سيتمكن كل منشئ في البرنامج من المشاركة في سلسلة من التحديات المتسلسلة والتراكمية كل شهر، فعلى سبيل المثال، اربح 20 دولارًا عندما تصل 5 من Reels إلى 100 تشغيل لكل منها".

وعندما يُكمل منشئ المحتوى تحديًا واحدًا، يصبح التحدي التالي غير مقفل، فعلى سبيل المثال، عندما يُكمل منشئ محتوى اختبار 5 Reel أعلاه، سيرى المثال التالي، على سبيل المثال، ربح 100 دولار عندما يصل 20 من Reels إلى 500 مرة يتم تشغيل كل منها، وهكذا"، حسبما أبلغت الشبكة الاجتماعية.

وسيتم إعادة تعيين تقدم المنشئين في "التحديات" إلى رقم 1 في بداية كل فترة مكافأة مدتها 30 يومًا، وقالت الشركة إنها تطرح أيضًا رؤى لمنشئي Reels Play على فيس بوك، وفي صفحة Reels Play Bonus Insight على فيس بوك ، يمكن للمبدعين بسهولة معرفة عدد مرات تشغيل كل من البكرات المؤهلة التي حصلوا عليها خلال فترة الربح المحددة.

وتقوم Meta أيضًا بطرح إعلانات تراكب في Reels على فيس بوك، واختبارها مع مجموعة أكبر من المبدعين وفتح المزيد من المخزون عالي الجودة للمعلنين على نظامها الأساسي.