‏آبل تخصص 20 مليون دولار لتعويض ملاك هاتف “آيفون 4 إس”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت تقارير بأن شركة “آبل” الأمريكية وافقت على تسوية دعوى قضائية طويلة الأمد مدتها 6 سنوات، ‏التي اتهمت فيها بتعمدها إبطاء هواتف “آيفون 4 إس” بعد تنزيل تحديث “آي او إس 9” في عام 2015.‏

وبموجب التسوية، وافقت “آبل” على تخصيص مبلغ 20 مليون دولار، من أجل تعويض بعض مالكي الهاتف، الذين عانوا من أداء ضعيف، وذلك بمبلغ 15 دولار لكل منهم، وفقا لموقع “Mac Rumors”.

وتم رفع الدعوى الجماعية ضد “آبل” لأول مرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من قبل مدّعين يمثلون مجموعة من ملاك هواتف “آيفون 4 إس”، ‌من نيويورك ونيوجيرسي.

واتهمت الدعوى القضائية “عملاقة التكنولوجيا الأمريكية” بالتسويق لتحديث “آي أو إس 9” بشكل خاطئ على أنه يوفر أداء محسنا على الأجهزة الذي يدعمها، بما في ذلك هاتف “آيفون 4 إس”.

وقامت شركة “آبل” وقت الترويج لـ”آي أو إس 9″ برفعها شعار “تجربة الهاتف المحمول الأكثر تقدما. الآن أكثر من ذلك”، كما أنها وعدت أنه “سيجلب للمستخدمين أداء أكثر استجابة”.

ويجب على العملاء الذين يعتقدون أنهم يستحقون الـ15 دولار تعويض من “آبل” أن يقدموا “إعلانا بأنهم قاموا بتنزيل “آي أو إس 9” أو أي إصدار منه على هاتفهم “آيفون 4 إس”، وأنه واجه انخفاضا كبيرا في أدائه نتيجة لذلك، ويحق لهم الحصول على دفعة قدرها 15 دولارًا لكل جهاز قابل للتطبيق”.

وسيتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتمكين العملاء، الذين يعتقدون أنهم مؤهلين للتسوية من إرسال نموذج، وتقديم اسمهم وبريدهم الإلكتروني، ورقم الهاتف التسلسلي (إن أمكن).