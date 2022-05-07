تصل لـ 50 درجة.. موجة حرارة قوية تضرب مصر قادمة من الهند

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت درجات الحراراة بشكل كبيرة وخاصة العام الماضي، حيث كان صيف 2021 هو الأعلى من حيث تسجيل درجات الحرارة، إذ تجاوز ارتفاعها ببعض دول الخليج الـ 55 درجة مئوية، ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتضاعف تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة على درجات الحرارة هذا الصيف، وهو ما حدث بالفعل، حيث سجلت الهند درجات حرارة وصلت إلى 66 درجة حرارة مئوية.

وعن تمدد هذا التأثير والارتفاع بدرجات الحرارة على مصر، أوضح الدكتور ماهر عزيز، استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة، أن درجات الحرارة العالية، مثل التي شهدتها الهند مؤخراً، هي جزء من الطقس السائد منذ قرون، ولكن الجديد في الأمر أن "التغيرات المناخية جعلت الأحداث الطبيعية، حادة جدا في تأثيراتها".

وقال عزيز، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إنه من قبل "كانت تحدث مثل هذه الموجات الحرارية، ويتعامل معها الناس باعتيادية، ولكن أصبحت الآن أكثر حدة".

وأشار إلى أن الموجة الحرارية سوف تصل مصر، لأن الموجات القادمة من الشرق تصل لـ مصر، "لكنها ستصل مخففة بعض الشيء وسترفع درجات الحرارة عن المعدلات السنوية".

وأضاف عزيز: "إذا كانت درجات الحرارة في الهند 60 ستصل لمصر من 45 لـ 50، وهو أمر غير معتاد"، موضحاً أن "درجات الحرارة القصوى بمصر في هذا الوقت من كل عام هي 36".

وفي الوقت الحالي، تعرضت منطقة وسط وشرق أسيا للعديد من الظواهر والتغيرات المناخية، حيث تعرضت العراق، الأربعاء الماضي، لعاصفة ترابية، غطى خلالها الغبار 6 محافظات، بينها العاصمة بغداد، بجانب محافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، متسببة في تعرض ما يزيد عن 2000 شخص للاختناق.

وشهدت الهند أعلى درجات الحرارة من 122 عاماً، ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صوراً ترصد ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات ووصل عددها إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 أبريل.