شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل وجوجل ومايكروسوفت توافق على دعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل وجوجل ومايكروسوفت عن جهد مشترك لدعم نوع جديد من تسجيل الدخول عبر الإنترنت يمكن أن يحل محل كلمات المرور ببدائل أكثر أمانًا، ووافق عمالقة التكنولوجيا على دعم تسجيل الدخول المشترك بدون كلمة مرور والذي تم إنشاؤه بواسطة هيئة الصناعة Fido Alliance وWorld Wide Web Consortium.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتضمن الأمر معيارًا مصممًا لتبسيط العملية، مما يسمح للأشخاص بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بالطريقة التي يفتحون بها الجهاز، باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز الذي يمكنه التحقق من هويتهم.

يقول الخبراء إنه سيمكن الأشخاص من الوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول الجديدة بدون كلمة مرور واستخدامها، المعروفة باسم مفتاح المرور، عبر أجهزة مختلفة.

سيمنع هذا الأشخاص من الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى كل حساب مرة أخرى على كل جهاز، مما يقلل من مخاطر استخدام كلمات مرور يسهل تخمينها.

قال عمالقة التكنولوجيا، إن النظام الجديد سيسمح أيضًا للأشخاص باستخدام مصادقة بصمة الإصبع أو فحص الوجه على هواتفهم الذكية كطريقة لتسجيل الدخول على جهاز آخر قريب، بغض النظر عن نظام التشغيل أو المتصفح الذي يستخدمونه.

هذه ميزة موجودة بالفعل لأجهزة أبل، حيث يمكن لشخص يرتدي ساعة Apple Watch فتح هاتف أو MacBook.

وقالوا إن هذا من شأنه أن يقلل من حاجة الناس إلى تذكر مجموعة واسعة من مجموعات اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى خدمات مختلفة.

كما قالت أبل وجوجل ومايكروسوفت، إنهم يأملون في البدء في إتاحة هذه الإمكانات عبر منصاتهم خلال العام المقبل.

وقالت جوجل في بيان: "نحن متحمسون لما يحمله مستقبل مفتاح المرور.. ومع ذلك، فإننا نتفهم أن هذه التقنية ستستغرق وقتًا لتكون متاحة على أجهزة الجميع ولمطوري مواقع الويب والتطبيقات للاستفادة منها.