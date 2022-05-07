شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة دراجون الفضائية تصل بركابها الأربعة إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Crew Dragon الفضائية عادت إلى الأرض بنجاح حاملة طاقمها المكون من 4 أشخاص حسبما نقل موقع RT.

وقال بيان صادر عن الوكالة "عادت مركبة Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس إلى الأرض بعد يوم تقريبا من انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية، ودخلت المركبة طبقات الغلاف الجوى للأرض صباح امس الجمعة 6 مايو الجاري، تمام الساعة 00:37 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة (7:37 بتوقيت موسكو)، وبعد عدة دقائق فتحت المظلات الرئيسية للمركبة لتهبط فى المحيط الأطلسى قبالة سواحل فلوريدا تمام الساعة 00:44 (7:44 بتوقيت موسكو)".

وأشار البيان إلى أن المركبة حملت إلى الأرض طاقم Crew-3 الذى ضم الرواد الأمريكيين: راجا تشارى وتوماس مارشبورن، وكايلا براون، والرائد الألمانى ماتياس موريير، الذين ذهبوا إلى المحطة فى نوفمبر العام الماضي، وسيحل محل هذا الطاقم الرواد الذين وصلوا إلى للمحطة فى 28 أبريل الماضى وهم: كيل ليندجرين، وجيسيكا واتكينز، وروبيرت هاينز، والرائدة الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتي، والذين من المفترض أن يبقوا على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

وبالإضافة إلى الرواد المذكورين يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روسكوسموس"، أوليج أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغى كورساكوف.