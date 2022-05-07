Microsoft Edge سيحمل إضافة VPN مدمجة به قريبًا جدًا

متصفح Microsoft Edge المتصفح الرسمي لشركة مايكروسوفت على نظام ويندوز الخاص بها، متصفح بدأ مع ويندوز 10 وتم تطويره كثيرًا والتعديل فيه حتى تستطيع مايكروسوفت منافسة المتصفحات الأخرى على أجهزة الكمبيوتر، ولازال التطوير مستمرًا، وسط المتصفحات المختلفة، لازال ايدج في مرحلة تجعله يحتاج الى تطوير أكبر ليزيد من قدرته على منافسة المتصفحات الأخرى، أعني لا أحد يستطيع منافسة Google Chrome الآن على سبيل المثال، تحاول مايكروسوفت جاهدة تطوير متصفحها وآخر ما ستضعه فيه هو إضافة VPN خاصة بالمتصفح، فماذا نعرف؟

متصفح Microsoft Edge سيحمل VPN خاص به

تحت اسم Microsoft Edge Secure Network تنوي مايكروسوفت دعم متصفحها بإمكانيات الـVPN كأي VPN تقوم بتثبيته، شأن مايكروسوفت هنا شأن متصفح آخر يدعم هذه الميزة الا وهو Opera الذي يحمل نفس الإضافة بداخله، باستعمال بروتوكولات CloudFlare تضيف مايكروسوفت هذه الإضافة الى متصفحها لتوفير حماية أكبر على الإنترنت وحتى تحمي نفسك من المتتبعين والمخترقين على الإنترنت فيمكنك الاستعانة بهذه الإضافة التي ستساعد على حمايتك، مايكروسوفت تشير الى ان هذه الميزة ستقوم بمسح كل البيانات والمعلومات الخاصة بتصفح الإنترنت من خلالها بعد 25 ساعة من الاستعمال حتى لا تخزن مايكروسوفت أي معلومات عنك وعن تصفحك للإنترنت.

يمكنك استعمال ميزة كهذه في نقاط عديدة منها تشفير اتصالك بالإنترنت، بحيث تحمي نفسك من الهاكرز خاصة ان كنت تستعمل شبكة واي فاي عامة ليست شبكة خاصة او حتى عندما تقوم بزيارة موقع غير آمن، مع امكانية حمايتك من المتطفلين حتى من مقدم الخدمة الخاص بك فلا يستطيع الوصول الى المواقع التي تقوم بزيارتها، مع امكانية جعل موقعك مخفيًا، فلا يستطيع أي موقع الوصول الى موقعك او المدينة التي تفتح منها الإنترنت، وأخيرًا هذه ميزة مجانية لسعة 1GB من الإستعمال شهريًا لكن بالطبع ستقوم مايكروسوفت بإضافة اشتراكات لزيادة هذه السعة في وقت لاحق.

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حتى الآن هذه الميزة ليست متوفرة للجميع ستصل الى جميع المستخدمين مع الوقت، لكن في الوقت الراهن لازالت هذه الميزة ضمن برنامج Windows Insider تحت التجريب وعندما تصدر لجميع المستخدمين ستظهر في قائمة اعدادات Microsoft Edge في النسخة الجديدة، ستحتاج بالطبع الى حساب مايكروسوفت الخاص بك لتستطيع استعمال هذه الميزة، وكل مرة ستقوم بتشغيل Edge ستحتاج لتفعيلها، ولا حديث حتى اليوم حول اشتراك شهري او سنوي لهذه الميزة وستبقى عند حد الـ1GB من الاستعمال الشهري عندما تستعملها.

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