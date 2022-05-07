نتائج نفسية مبهرة.. ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 مساءً - سواء كان Instagram أو TikTok، معظمنا لديه مجموعة من وسائل الاعلام الاجتماعية والتطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية التي غالباً ما ننشغل فيها.

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “”صوت بيروت إنترناشونال”، أنّ أخذ استراحة لمدة أسبوع واحد فقط من هذه التطبيقات يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق.

وقال الدكتور جيف لامبرت، الذي قاد فريق الباحثين من جامعة باث: “إنّ وسائل التواصل الاجتماعي جزء من الحياة، وبالنسبة لكثير من الناس، هي جزء لا غنى عنه يعرف عنهم وكيف يتفاعلون مع الآخرين.

وتابع قائلاً: “ولكن إذا كنت تقضي ساعات كل أسبوع على التطبيقات وتشعر أنّ ذلك يؤثر سلباً عليك، فقد يكون من المفيد تقليل استخدامك لها لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيداً.”

وجدت الدراسة أنّ الناس الذين أخذوا استراحة من المنصات مثل TikTok, Instagram, Twitter وFacebook لمدة سبعة أيام عبروا عن زيادة الشعور بالراحة.

قسم الباحثون عينة من 154 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و72 عاماً إلى مجموعتين، تم منع إحدى المجموعات من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بينما لم يتم منع الأخرى.

في المتوسط، استخدم المشاركون وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثماني ساعات في الأسبوع.

تم استجواب المشاركين حول مستويات القلق والاكتئاب، وإحساسهم بالرفاهية، باستخدام ثلاث اختبارات معترف بها. كما تمت مراقبة القلق باستخدام مقياس اضطراب القلق العام.

أولئك الذين أخذوا استراحة لمدة أسبوع من وسائل التواصل الاجتماعي ارتفع مستوى رفاهيتهم من متوسط 46 إلى 55.93 على مقياس وارويك-إدنبرة للصحة العقلية.

في حين انخفضت مستويات الاكتئاب في هذه المجموعة من 7.46 إلى 4.84 في استبيان صحة المريض بينما انخفض القلق من 6.92 إلى 5.94.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جيف لامبرت، من قسم الصحة بالجامعة، أنّ التغييرات تمثل تحسناً معتدلاً للاكتئاب والرفاهية، وتحسناً طفيفاً في القلق.

وقال الدكتور لامبرت: “أبلغ العديد من المشاركين عن آثار إيجابية من الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مع تحسن المزاج وتقليل القلق بشكل عام. هذا يشير إلى أنه حتى مجرد استراحة صغيرة يمكن أن يكون لها تأثير.”

وقالت الدراسة أنّ عدد البالغين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ارتفع من 45 في المائة في عام 2011 إلى 71 في المائة في عام 2021، وبلغ 97 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و44 عاماً.

تدعم نتائج البحث الأبحاث السابقة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تربط الاستخدام المنتظم لوسائل التواصل الاجتماعي بمعدلات أعلى من الاكتئاب والقلق.

وبحسب التقرير لم يتم تحديد ما إذا كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية، أو ما إذا كانت المشاعر الموجودة مسبقاً بتدني تقدير الذات تدفع الناس عبر الإنترنت كوسيلة للتحقق من الصحة.

في المستقبل، يأمل الباحثون في دراسة تأثير التوقف المؤقت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على شرائح معينة من السكان، مثل الشباب وأولئك الذين يعانون من حالات صحية جسدية وعقلية.

كما يأملون في المتابعة مع الأشخاص بعد أسبوع واحد لمعرفة ما إذا كانت فوائد الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير دائم.

وقالوا أنّ أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تصبح إحدى التوصيات لمساعدة الناس على إدارة صحتهم العقلية.