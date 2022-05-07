شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق سماعاتها اللاسلكية Pixel Buds Pro قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن شركة جوجل تخطط لإطلاق سماعات ذكية تحمل اسم جوجل Pixel Buds Pro في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقًا لتغريدة للمسرب Jon Prosser ، حيث ستقدم عملاق التكنولوجيا إصدارًا متطورًا من Pixel Buds "قريبًا"، ومن المحتمل أن تنافس سماعات الأذن سماعات Apple AirPods Pro وSamsung Galaxy Buds Pro.

ووفقًا لتغريدة Prosser ، سيتم إطلاق جوجل Pixel Buds Pro بأربعة خيارات ألوان - Real Red و Carbon وLimoncello وFog، واعتبارًا من الآن، لم تكشف جوجل عن أي تفاصيل حول سماعات الأذن المنتظرة، لكن التقارير السابقة تشير إلى أن Pixel Buds Pro سيتم تسعيرها بسعر يقارب الجيل الثالث من Apple AirPods.

وبصرف النظر عن هذا ، تشير العديد من التقارير أيضًا إلى أن الإصدار "الاحترافي" من جوجل Pixel Buds سيحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، قد تتميز جوجل Pixel Buds Pro أيضًا بمساعد جوجل المدمج مع ميزات ذكية مثل Adaptive Sound.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تقوم ميزة Adaptive Sound بضبط مستوى الصوت وفقًا لمحيطك وعناصر التحكم التي تعمل باللمس، وتجدر الإشارة إلى أن تغريدة Prosser تأتي قبل أسبوع تقريبًا من حدث جوجل I / O السنوي.

وهذا يعني أننا قد نرى سماعات أذن جديدة من جوجل في الحدث القادم حيث من المتوقع أيضًا إطلاق جوجل Pixel 6a وساعتها الذكية الأولى جوجل Pixel Watch، وفي تقرير حديث ، شارك AndroidCentral صورًا حقيقية لساعة جوجل Pixel Watch المزعومة.