شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات سيزيلها فيس بوك من المنصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك المملوكة لميتا أنها ستزيل ميزات معينة من المنصة من مستخدميها، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، ستسقط عملاق الوسائط الاجتماعية ميزات مثل "Nearby Friends.

كما يذكر التقرير أيضًا أن الميزات الأخرى المستندة إلى الموقع مثل "تنبيهات الطقس" لن تكون متاحة أيضًا على فيس بوك، وبحسب التقرير فإن فيس بوك سيحذف هذه الميزات مباشرة من خوادمه،ومع ذلك ، لا يزال سبب هذه الخطوة غير واضح في الوقت الحالي.

يقتبس تقرير 9to5Mac من فيس بوك عن الميزات التي تتم إزالتها ويقول: "الأصدقاء القريبون وتنبيهات الطقس لن تكون متاحة بعد 31 مايو 2022، وستتوقف المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب ، بما في ذلك سجل المواقع والموقع في الخلفية، حيث يتم ايقفها بعد 31 مايو 2022 ، حتى إذا كنت قد قمت بتمكينها مسبقًا ".

ويتلقى مستخدمو فيس بوك - على كل من Android و iOS - إشعارًا على التطبيق بخصوص القابس الذي يتم سحبه في ميزة "الأصدقاء القريبون"، وفي حالة عدم علمك ، تم إطلاق الميزة في عام 2014 للأشخاص لمشاركة موقعهم الحالي مع أصدقائهم.

وتشمل الميزات الأخرى التي ستختفي قريبًا من فيس بوك "سجل المواقع" و"تنبيهات الوقت" و"Background Location" ، حيث أكد فيس بوك أن 31 مايو 2022 سيكون آخر موعد لهذه الميزات المستندة إلى الموقع، وسيكون لدى المستخدمين خيار تنزيل بعض البيانات حتى بعد إزالة الميزة. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين تنزيل سجل مواقعهم حتى 1 أغسطس 2022.

وانتقل العديد من المستخدمين أيضًا إلى Twitter وشاركوا الرسائل التي أخطرتهم بالميزة التي تتم إزالتها من فيس بوك، وفي حال كنت تتساءل عما إذا كان فيس بوك لن يجمع بيانات موقع المستخدمين بعد هذه الخطوة ، فهذا ليس هو الحال، حيث أوضح فيس بوك أنه سيظل جمع بيانات الموقع لأغراض أخرى، ومع ذلك ، هناك خيار متاح لعدم منح فيس بوك إمكانية الوصول إلى أي من بيانات موقعك.