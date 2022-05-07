شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يسعى إنستجرام لمعرفة عيد ميلادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد لاحظت ظهور نافذة منبثقة على إنستجرام تطلب منك إخبار التطبيق بعيد ميلادك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عبر الإنترنت أن إنستجرام يسأل المستخدمين عن عيد ميلادهم؛ وباختصار، يجبر تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة Meta المستخدمين على إدخال تاريخ ميلادهم، ولعل انستجرام لديه سبب لقيامه بذلك.

سبب طلب إنستجرام معرفة عيد ميلادك يريد إنستجرام تقليل عدد المستخدمين القصر الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، لذلك يطلب من المستخدمين أعياد ميلادهم، حيث إن انستجرام لم يجبر المستخدمين أبدًا على إخبار تاريخ ميلادهم أثناء الاشتراك في التطبيق، ما سمح للمستخدمين الصغار حتى الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالتسجيل.

ومع ذلك، منذ حوالي ثمانية أشهر، جعل انستجرام عملية التحقق من العمر إلزامية، والآن أصبح أكثر صرامة بشأن ذلك، ويبدو أنها خطوة جيدة لجعل التطبيق آمنًا للأطفال بعد أن أسقطت الشركة خطتها لإصدار إنستجرام للأطفال.

وجاء في صفحة الدعم الخاصة بإنستجرام "قبل أن تتمكن من متابعة استخدام إنستجرام، تحتاج إلى تقديم تاريخ ميلادك، حتى لو كان هذا الحساب لشيء مثل شركة أو حيوان أليف، فهذا يساعدنا على حماية الشباب في مجتمعنا، سنستخدم أيضًا تاريخ ميلادك للمساعدة في تخصيص تجربتك، بما في ذلك الإعلانات، لن يكون جزءًا من ملفك الشخصي العام".

وأيضًا، ليس من الممكن الآن تجاوز التحقق من العمر لأن انستجرام يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن أعياد الميلاد المزيفة، ويقول تطبيق مشاركة الصور المملوك لـ Meta أنه يستخدم بيانات فيس بوك الخاصة بالمستخدمين للتحقق من تاريخ الميلاد الذي أدخله المستخدم، ولن يتمكن المستخدم من التسجيل إلا إذا كان تاريخ الميلاد يتطابق مع تاريخ الميلاد من بيانات Facebook.