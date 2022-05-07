شهادات صادمة.. موظفو “تيك توك” يكشفون خبايا بيئة عملهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - رغم الإزدهار الكبير الذي حققه موقع التواصل الإجتماعي تيك توك، الا أن موظفيه في الولايات المتحدة يشتكون من الحرمان من النوم الذي تفاقم بسبب العمل المتكرر خلال عطلات نهاية الأسبوع والاجتماعات الإلزامية مع زملائهم الصينيين.

وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الأسلوب الإداري الصارم وثقافة العمل الداخلية التي تناقض صورة تطبيق تيك توك العامة المزدهرة دعم نجاح هذه المنصة.

إنتاجية وسرية

يقول الموظفون وكثير منهم سبق لهم العمل في شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، إن تيك توك تؤكد على الإنتاجية والسرية إلى حد غير مألوف.

وقال العديد من الموظفين الأميركيين السابقين إنهم كانوا يعملون في المتوسط 85 ساعة من الاجتماعات في الأسبوع خلال فترة وجودهم في مقر تيك توك بلوس أنجلوس، وكان عليهم تخصيص وقت إضافي لإكمال عملهم الاعتيادي.

وقال موظف آخر إنه أقنع رئيسه بإعفائه من العمل المتتالي طوال الليل فقط بعد أن قدم نتائج المختبرات الطبية التي تظهر حالة محتملة تهدد حياته.

ووصف الموظفون السابقون تذبذب الوزن أو الإجهاد أو التدهور العاطفي الشديد لدرجة أنهم سعوا للحصول على العلاج.

وقالت إحداهن إنها شعرت بمثل هذا الضغط لتكون حاضرة خلال الاجتماعات المتتالية في تيك توك لدرجة عدم قدرتها على استخدام فوطة صحية خلال الدورة الشهرية.

يسرد العديد من الآخرين التحديات، بما في ذلك تفسير المستندات الداخلية المكتوبة باللغة الصينية والمترجمة باستخدام برنامج لا يلتقط دائمًا التفاصيل الدقيقة.

تعديلات على الممارسات

وتطبيق تيك توك الشهير مملوك لشركة “بايت دانس” التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا رئيسيا لها. وسجل التطبيق أكبر عدد من التنزيلات خلال الربع الأول من 2022، وفقا لشركة التحليلات “سينسور تاور”.

في المقابل، قال تيك توك إنه أجرى عددًا من التعديلات على ممارساته وثقافة عمله للوصول إلى هدفه المتمثل في “بناء وتعزيز فريق تم تمكينه لدعم مجتمعنا العالمي المتنامي”.

وأضاف في بيان مكتوب: “نحن نشجع ثقافة الشفافية ونحن ملتزمون ببناء منصة وأعمال تجارية منصفة تسمح لمجتمعنا وموظفينا بالازدهار”.

ولا تعتبر ساعات العمل الطويلة والمواعيد النهائية الضيقة شيئًا جديدًا في شركات التكنولوجيا سريعة النمو مثل تيك توك، كما أن الاضطراب في النوم ليست مشكلة نادرة بالنسبة لموظفي الشركات الأجنبية، وفقا للصحيفة الأميركية.

لكن القوى العاملة في تيك توك في الولايات المتحدة تجسد مثل هذه الضغوط إلى درجة غير عادية، كما قال العديد من الأشخاص الذين عملوا هناك وفي أماكن أخرى بمجال التكنولوجيا.

مستوى عال من السرية

وتمارس الشركة تكتما سريا على الكثير من المعلومات والمخططات التنظيمية، لا سيما للموظفين الأدنى رتبة.

وقال بعض الموظفين السابقين إن أعضاء فرق الموارد البشرية والشؤون المالية في مكتب نيويورك لأشهر لم يعرفوا أن هناك فرقًا منفصلة تؤدي نفس المهام في كاليفورنيا.

وقال بابل مارتينيز، الذي كان مدير حساب عالمي لمبيعات الإعلانات في تيك توك حتى فبراير، إن العروض التقديمية في تيك توك غالبًا ما تضمنت أرقامًا ضبابية أو مفقودة، وأمره مديروه بعدم مشاركة بيانات معينة مع الموظفين من المستوى الأدنى.

وتابع: “الإشارة التي تلقيتها كانت: “نحن لا نثق بك. هناك مستوى من السرية في تيك توك كان مختلفًا تمامًا” عن شركات التكنولوجيا الأخرى التي عمل فيها.

ويتسامح العديد من موظفي تيك توك مع ساعات العمل الطويلة وعدم وجود حدود بين العمل والحياة بسبب احتمال منحهم تعويضات على شكل أسهم إذا تم طرح الشركة الأم للاكتتاب العام.

وقال مارتينيز: “نريد أن نكون على متن هذه المركبة الصاروخية”.

وأشار إلى أنه غادر الشركة بعد أن اعترض على الاضطرار إلى العمل طوال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من تقديم مشروعه في الموعد المحدد، حيث كان الرد الذي تلقاه من أحد المديرين: “هذه ليست الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا هنا”.

وعلقت “بايت دانس” خططها للاكتتاب العام قبل حوالي عام عندما حثها المنظمون الصينيون على التركيز على أمن البيانات.

“عكس ما تمثله المنصة”

في اجتماع خلال أبريل 2021، سأل ديلان جونكي، الذي عمل على شراكات العلامات التجارية في التطبيق لأكثر من عامين، رئيس الموارد البشرية في الولايات المتحدة عن سبب تهرب كبار القادة من الأسئلة حول التعويض لمدة 50 أسبوعًا على التوالي.

قال جونكي إنه إذا لم تكن تيك توك تخطط لتقديم إجابات على مثل هذه الأسئلة، فيجب أن تقول ذلك بدلا من صرف النظر عنها.

بعد فترة وجيزة، وبخ كبار القادة جونكي عبر البريد الإلكتروني على سلوكه وأطلقت الموارد البشرية تحقيقًا وناقشت ما إذا كان بإمكان تيك توك فصل جونكي، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات، قبل أن يقدم الرجل استقالته بعد شهرين.

لم يعلق تيك توك في البيان على قصص الموظفين المحددة بما في ذلك رواية جونكي.

ويصف تيك توك نفسه بأنه موطن “لتجارب ممتعة ومسلية ومتنوعة وغير متوقعة”.

وفي مذكرة نُشرت داخليا عند مغادرته، قال جونكي إن “الطريقة التي يُعامل بها موظفو تيك توك هي عكس ما تمثله المنصة تمامًا”.