شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحاول تزويد صاروخها القمرى بالوقود في يونيو بعد فشل 3 محاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى ناسا الشهر المقبل محاولة رابعة لتزويد صاروخها الضخم Artemis 1 بالوقود، الذي من المقرر أن يعيد البشر إلى القمر قبل نهاية العقد، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يمهد الطريق لإطلاق الصاروخ الذى تبلغ قيمته 21 مليار دولار لأول مرة في أغسطس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عانت وكالة الفضاء الأمريكية من ثلاث محاولات فاشلة من قبل، وهذا هو الاختبار النهائي لنظام الإطلاق الفضائي لصاروخ القمر العملاق (SLS)، قبل أن يضع كبسولة أوريون غير المأهولة في الفضاء ويرسلها في رحلة غير مأهولة إلى القمر والعودة هذا الصيف.

لا يزال الفريق يعمل على Artemis 1، لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بأن الإصلاحات ستكتمل قريبًا، مما يسمح لهم بمحاولة أخرى.

قال جيم فري، المدير المساعد لمديرية مهام تطوير أنظمة الاستكشاف في مقر ناسا بواشنطن: "نحن ننظر الآن إلى هذا الاختبار التالي في الإطار الزمني من أوائل إلى منتصف يونيو".

وأضاف أن هذا سيتطلب طرحًا من مبنى تجميع المركبات بحلول أواخر مايو لأن مهندسي Artemis 1 يحتاجون من 12 إلى 14 يومًا للتحضير بمجرد أن يكون SLS وOrion على منصة الإطلاق.

وقال فري إنه يأمل أن ينجح العرض الرابع لكنه اعترف بأنه "قد يستغرق الأمر أكثر من محاولة للحصول على الإجراءات التي نحتاجها".

لم تحدد وكالة ناسا بعد موعد إطلاق برنامج Artemis 1 ولن تفعل ذلك بالفعل حتى يتم الانتهاء من هذا الاختبار، وستجرى وكالة الفضاء الأمريكية بعد ذلك تحليل البيانات قبل اتخاذ قرار، ومع ذلك، اقترح فرى أن يكون شهر أغسطس هو أقرب موعد ممكن للإطلاق.