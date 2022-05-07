شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح جوجل كروم يسهل الحصول على "لقطة شاشة" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا للتقرير، ستكون الميزة هي تطبيق Google لأداة Web Capture التي تقدمها Microsoft Edge. تتيح الأداة للمستخدمين التقاط قسم معين من المتصفح ونسخ الصورة إلى الحافظة أو تحريرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بينما تتيح لك أداة Web Capture في Edge فقط استخدام ميزة Windows Inking لتحرير لقطة الشاشة، فإن أداة لقطة الشاشة في Chrome تفتح لقطة الشاشة في نافذة منفصلة بها العديد من خيارات التحرير.
وإذا كنت ترغب في تجربة أداة لقطة الشاشة الجديدة على متصفح Chrome ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تمكينها باتباع الخطوات التالية:
- قم بتثبيت Chrome Canary أو Chromium.
- قم بزيارة chrome: // flags من خلال شريط العناوين.
- قم بتمكين علامتي "لقطات شاشة سطح المكتب" و "وضع تعديل لقطات شاشة سطح المكتب".
- أعد تشغيل المتصفح.