شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح جوجل كروم يسهل الحصول على "لقطة شاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن متصفح جوجل كروم يعمل على ميزة جديدة تسهل على المستخدمين التقاط لقطات شاشة، فوفقًا لتقرير صادر عن WindowsLatest ، يختبر عملاق التكنولوجيا أداة جديدة داخل المتصفح ستساعد المستخدمين على التقاط لقطة شاشة دون مغادرة المتصفح.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، قدمت Google بالفعل أداة لقطة شاشة لمستخدمي Android وتخطط الشركة الآن لطرح وظائف مماثلة في مستخدمي متصفح Chrome على أنظمة التشغيل Windows 11 و Windows 10 و macOS وChromeOS.

ووفقًا للتقرير، ستكون الميزة هي تطبيق Google لأداة Web Capture التي تقدمها Microsoft Edge. تتيح الأداة للمستخدمين التقاط قسم معين من المتصفح ونسخ الصورة إلى الحافظة أو تحريرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بينما تتيح لك أداة Web Capture في Edge فقط استخدام ميزة Windows Inking لتحرير لقطة الشاشة، فإن أداة لقطة الشاشة في Chrome تفتح لقطة الشاشة في نافذة منفصلة بها العديد من خيارات التحرير.

وإذا كنت ترغب في تجربة أداة لقطة الشاشة الجديدة على متصفح Chrome ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تمكينها باتباع الخطوات التالية:

- قم بتثبيت Chrome Canary أو Chromium.

- قم بزيارة chrome: // flags من خلال شريط العناوين.

- قم بتمكين علامتي "لقطات شاشة سطح المكتب" و "وضع تعديل لقطات شاشة سطح المكتب".

- أعد تشغيل المتصفح.