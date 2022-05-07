شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تعيد 4 رواد إلى الأرض بعد ستة أشهر لهم فى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعاد رواد فضاء ناسا توماس مارشبورن، وراجا شاري وكايلا بارون، ورائد الفضاء الألماني ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى الأرض قبالة سواحل فلوريدا في الساعة 12:43 صباحًا بالتوقيت الشرقي (5:43 صباحًا بتوقيت جرينتش).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أمضت المجموعة الرباعية، التي تشكل مهمة Crew-3 ، 177 يومًا في الفضاء في المختبر العائم، المتمركز في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 250 ميلًا فوق كوكبنا.

ويعد Crew-3، الذي شق طريقه إلى محطة الفضاء الدولية في نوفمبر، هو ثالث طاقم تشغيلي مكتمل قد نقلته ناسا و SpaceXإلى المحطة الفضائية.

أرسلت SpaceX أربعة رواد فضاء آخرين ليحلوا محل فريق Crew-3 في الأسبوع الماضي، وكان الأربعة قد خرجوا من الكبسولة بعد ساعة من هبوطهم، وهم يلوحون ويشيرون بإبهامهم بينما كانوا يندفعون بعيدًا على مقاعد متدحرجة لإجراء فحوصات طبية قبل ركوب طائرة هليكوبتر للصعود على متن طائرة لمركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

سافر بارون وشاري ومارشبورن وماورر خلال مهمتهم 75.060.792 ميلًا، وقضوا 175 يومًا على متن المحطة الفضائية، وأكملوا 2832 دورة حول الأرض.

ساهم رواد الفضاء Crew-3 في مجموعة من التجارب العلمية وأجروا ثلاث عمليات سير في الفضاء لإجراء صيانة وترقية للمحطة خارج المحطة الفضائية.