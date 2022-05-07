شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكن لمستخدمي واتس آب الآن مشاركة ردود الفعل والملفات كبيرة الحجم وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت واتس آب للمراسلة الفورية المملوكة للميتا، ثلاث ميزات كبيرة جديدة لمستخدميها، وكشف واتس آب عن أن الميزات الثلاث الجديدة التي سيحصل عليها المستخدمون هي ردود أفعال الرموز التعبيرية، والقدرة على إرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، وإضافة 512 شخصًا إلى مجموعة.

ردود الفعل متاحة الآنقال واتس آب إنه "متحمس لمشاركة أن ردود أفعال الرموز التعبيرية متاحة الآن على أحدث إصدار من التطبيق، حيث أن ردود الفعل ممتعة وسريعة وتقلل من الحمل الزائد في المجموعات أيضًا"، وقال واتس آب كذلك إنه سيضيف نطاقًا أوسع من التعبيرات في المستقبل.

ومن السهل إرسال ردود الفعل حيث سيضطر المستخدمون فقط إلى الضغط لفترة طويلة على رسالة وسيظهر رد فعل رمز تعبيري، يمكن للمستخدمين إرسال ردود فعل للمحادثات الفردية وكذلك الدردشات الجماعية. سيتمكن المستخدمون من معرفة من رد على أي رسالة صادرة أو واردة من خلال النقر على أيقونة رد الفعل. مثل أي رسالة واردة أخرى ، سيتلقى المستخدمون إشعارًا عندما يتفاعل شخص ما مع رسالتك.



يمكنك الآن إرسال ملفات أكبر على واتس آب يمكنك الآن إرسال ملفات أكبر على واتس آب سيتمكن المستخدمون الآن من إرسال ملفات داخل واتس آب يصل حجمها إلى 2 جيجابايت في المرة الواحدة ، محمية عن طريق التشفير من طرف إلى طرف، هذه زيادة عن الحد السابق البالغ 100 ميجا بايت، وقال واتس آب أن الميزة مفيدة للتعاون بين الشركات الصغيرة ومجموعات المدارس.

"نوصي باستخدام WiFi للملفات الأكبر حجمًا وسنعرض عدادًا أثناء التحميل أو التنزيل لإعلامك بالمدة التي ستستغرقها عملية النقل." لذلك سيعرف المستخدمون مقدار الوقت الذي سيستغرقه نقل ملف كبير الحجم نسبيًا.