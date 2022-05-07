شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على Gmail نهائيا .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان قد تحتاج إلى حذف حساب Gmail الخاص بك، قد يكون السبب أي شيء ، أو ربما لديك حسابات متعددة ، أو ربما تبتعد عن جوجل، ومهما كان السبب ، فإن حذف حساب Gmail الخاص بك أمر سهل للغاية، وأيضًا ، يمكنك تنزيل نسخة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل أن تختفي نهائيًا.

إذن، إليك كيفية حذف حساب Gmail، وقبل ذلك، دعنا نخبرك بما يعنيه حذف حساب Gmail الخاص بك، أولاً وقبل كل شيء، ستفقد جميع البيانات المحفوظة في حساب Google الخاص بك ، سواء رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات أو الصور المحفوظة في صور Google.

ثانيًا ، لن تتمكن من استخدام هذا الحساب لتسجيل الدخول إلى خدمات وتطبيقات Google، أخيرًا ، سيتم إبطال اشتراكاتك الحالية في هذا الحساب ، وستفقد أيضًا إمكانية الوصول إلى التطبيقات أو المحتوى الذي اشتريته على Google Play أو YouTube.

ولن يتم تسليم الرسائل المرسلة إلى عنوان Gmail الخاص بك ، وسيتم إعلام المرسل برسالة تفيد بأن الحساب غير موجود.

والآن ، بعد أن عرفت ما يحدث بمجرد حذف حساب Gmail الخاص بك ، دعنا ننتقل من خلال الخطوات لأخذ نسخة احتياطية من رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات الأخرى من حساب Google الخاص بك قبل حذف حسابك، إليك كيفية مراجعة معلومات حساب Gmail وتنزيلها.

1. قم بزيارة لوحة التحكم الخاصة بحسابك على جوجل من متصفح الويب.

2. انقر فوق تنزيل بياناتك.

3. الآن ، حدد البيانات التي تريد تنزيلها.

4. انقر فوق تصدير مرة واحدة ، وحدد نوع الملف.

5. أخيرًا ، انقر فوق إنشاء تصدير لتنزيل بيانات حساب Google الخاص بك.

الآن ، حان دورك لحذف حساب Gmail الخاص بك بشكل دائم. إليك كيف يمكنك فعل الشيء نفسه.

1. قم بزيارة صفحة حسابك علي جوجل من متصفح الويب الخاص بك.

2. حدد البيانات والخصوصية في الشريط الجانبي.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق حذف حساب Google الخاص بك.

4. الآن ، اتبع التعليمات التي تظهر على شاشتك لحذف حساب Google الخاص بك بشكل دائم.