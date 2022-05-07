شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصل إلى تسوية دعوى قضائية ضدها بشأن اختناق Phone 4S.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت شركة Apple إلى تسوية بشأن دعوى قضائية جماعية تم رفعها في ديسمبر 2015 بسبب مزاعم أن تحديث iOS 9 قد خنق أداء iPhone 4S، ووفقًا لـ MacRumors فإن الشركة مستعدة لدفع 15 دولارًا لكل مالك iPhone 4S لمطالبات الأداء الضعيفة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتم رفع الدعوى من قبل Chaim Lerman و 100 عميل آخر من نيويورك ونيوجيرسى الذين اتهموا شركة Apple بالتقادم المخطط له لجهاز iPhone 4S عن طريق إبطائه عن قصد بعد تحديث iOS 9، وادعى المدعون أن الشركة أساءت تفسير تحديث iOS 9 على أنه متوافق مع iPhone 4S (الذي صدر في عام 2011) على موقعها على الإنترنت.

ووعدت بتقديم أداء أسرع للجهاز إلى جانب الطرازات الأحدث في ذلك الوقت ، وقالوا إن التحديث أدى إلى اختناق جميع التطبيقات بما فى ذلك تطبيق الهاتف وجعل أجهزة iPhone 4S عديمة الفائدة تمامًا.

ولم تقم شركة Apple بتسويق توافق iOS 9 بشكل خاطئ مع iPhone 4S فحسب ، بل جادل المدعون بأنها لم تحذرهم من أن التحديث قد يخنق هواتفهم.

وادعى المدعون أن الشركة قامت عن قصد بتخفيض أداء iPhone 4S بحيث لا يكون لديهم خيار آخر سوى الترقية إلى هاتف أحدث، والذي كان بالفعل اقتراحًا مكلفًا بالنسبة لبعضهم.

وطلب Lerman وبقية المجموعة في الأصل أكثر من 5 ملايين دولار للأضرار التي تسبب بها تحديث iOS 9 لأجهزة iPhone 4S الخاصة بهم مع خيار المطالبة بتعويضات ثلاثية.

ومع ذلك، قالت شركة Apple إنها خصصت 20 مليون دولار لتعويض مالكي iPhone 4S الذين رفعوا دعوى قضائية عن الإزعاج الجسيم الذي تسبب فيه تحديث iOS 9 لهم.

وفى اقتراح التسوية ، قالت الشركة إنها ستنشئ موقعًا إلكترونيًا لعملاء iPhone 4S الآخرين الذين يعتقدون أنهم يستحقون تسوية بقيمة 15 دولارًا، حيث يمكن للمستهلكين تقديم نموذج إعلان يثبت أن التحديث أتلف هواتفهم.